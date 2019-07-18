Кыргызстанцы могут остаться без общественного транспорта

Принятие поправок в транспортное законодательство страны, которые призвано сделать платными дороги Кыргызстана, убьет сферу пассажирских перевозок в республике. Причем, полностью, включая и автобусы. Такое заявление VB.KG сделал председатель Ассоциации пассажирских автоперевозчиков Алтынбек Доспаев.

Он напомнил, что Минтранс в прошлом году разработал проект постановления "О мерах по реализации Кодекса КР о неналоговых доходах", предусматривающий взимание сбора с автобусов за проезд по автомобильным дорогам общего пользования.

- Автобусы в республике по нормам Закона делятся на классы. Всего их пять – от 9 мест для пассажиров до 46 и более. С обретением независимости страны все транспортные предприятия были приватизированы. Госсобственностью являются лишь автобусные маршруты. Поэтому, автобусы и бусики закрепились за частными предприятиями на основе открытых конкурсов. В обязательства таких компаний входит уплата всех видов обязательных сборов и получение лицензий, страховых полюсов, соцвыплат, дорожного налога и т.д. При этом все амортизационные расходы автобусные компании производят за свой счет. Причем, их стоимость растет ежегодно. В настоящий момент водителям все труднее стало содержать свой транспорт. Перевозочные тарифы утверждены в начале 2000-х годов и больше не менялись. И хотя госбюджет, согласно закону об автотранспорте, обязан компенсировать проезд льготных категорий граждан, на эти нужды не выделялось ни сома. Несмотря на проблемы, водители общественного транспорта, которых по республике насчитывается около 14 тысяч, ежегодно выходят на линии и обеспечивают социальную программу для населения, - подчеркивает Доспаев.

Председатель Ассоциации уверен, введение сбора за проезд по автодорогам общего пользования с автобусов регулярных маршрутов добьет это сферу. Водители попросту покинут рынок, оставив граждан без столь необходимо общественного транспорта. - Не сложно догадаться, как это отразится на социальной обстановке в стране. Сейчас водители общественного транспорта заняли выжидательную позицию. Мы просим правительство не внедрять подобную инициативу. Если же власти нас не услышат и продолжат в лице Минтраса продвигать данные поправки, мы воспользуемся своим правом на забастовку. Нет, мы не ставим сейчас ультиматум. Просто подчеркиваем, приоритетность этого вопроса. Так как от него полностью зависит дальнейшая доставка граждан по стране, - подытожил Доспаев.

Примечательно другое. В предложенном раннее на рассмотрение в правительство проекте о взимании сбора с транспорта речь идет в основном речь о автобусах и маршрутках. А вот 70 тысяч такси, работающих в пределах республики, поправки, как ни странно, не коснутся. Конечно, водители маршруток не безупречны. Но в отличие от таксистов, полностью погашают налоговое бремя, проходят техосмотр, наркологическое обследование и прочие тонкости, необходимые для безопасности пассажиров. Многие же таксисты зачастую не имеют даже элементарного патента, не говоря уже про проверку врачами. Складывается впечатление, что кто-то целенаправленно лоббирует уход дешевых перевозчиков с кыргызстанских дорог в угоду более дорогому такси.