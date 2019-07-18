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Минздрав предупреждает: Остерегайтесь кишечных инфекций!

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- ВБ
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Весна и лето – время года, когда наступает сезон овощей и фруктов. В то же время, в летние месяцы, в связи с ухудшением условий хранения пищевых продуктов, возрастает риск заражения острыми кишечными инфекциями и сальмонеллезом. Наиболее восприимчивы к этим заболеваниям дети в возрасте до 1 года, а также лица, перенесшие различные заболевания с ослабленным иммунитетом.

По итогам 6 месяцев 2019 года по городу Бишкек зарегистрировано 1773 больных острыми кишечными инфекциями, причем 84 % - дети до 14 лет (1491 сл.), что свидетельствует о том, что ведущую роль в распространении кишечных заболеваний играет незнание населением основных навыков соблюдения правил личной гигиены, особенно при уходе за детьми и в процессе приготовления пищи. Такими данными поделилась пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

Кишечные заболевания, поражающие преимущественно желудочно-кишечный тракт и опасны в том отношении, что микробы зачастую очень устойчивы к различным факторам внешней среды, некоторые из них, например, вызывающие сальмонеллез и дизентерию, не погибают даже при замораживании до 48-82 градусов и хорошо переносят высушивание, на различных предметах при комнатной температуре они сохраняются 45-90 дней, в сухих испражнениях животных до 3-4 лет, в воде – 40-60 дней. В готовых мясных и молочных продуктах микробы не только сохраняются до 4-х месяцев, но и размножаются, выдерживают соление, копчение и действие кислот, при этом вкусовые качества и внешний вид продуктов не изменяется.

Источниками при кишечных инфекциях могут быть как больные, так и здоровые люди, которые являются лишь носителями микробов, сами того не подозревая. Особенно опасны здоровые носители - матери для детей до 1 года, у которых заболевание протекает в очень тяжелой форме.

Таким образом, заражение может произойти не только при употреблении продуктов, но и при тесном общении с больным человеком или животным, т.е. контактно-бытовым путем.

Очень важно знать любому человеку всех возрастов, что любая кишечная инфекция не возникает просто так, ниоткуда: обязательно есть предрасполагающий путь передачи инфекции и в основном это – грязные руки.

Овощи перед употреблением необходимо тщательно промыть под проточной водой, а затем обдать кипятком, особенно это касается тех овощей, фруктов и ягод, которые подвержены загрязнению землей. Употребление в пищу продуктов в городе "на ходу" (пирожки, самсы, манты, овощи, фрукты, ягоды и др.) грязными руками – прямой путь к заболеванию и заражению окружающих.

Острых кишечных инфекций можно избежать, если после посещения туалета, поездки в транспорте, разделки различных продуктов питания тщательно мыть руки с мылом.


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URL: https://www.vb.kg/380027
Теги:
Минздрав, продовольствие, Кыргызстан
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