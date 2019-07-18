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Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Республики Корея

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- ВБ
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 18 июля, встретился с Премьер-министром Республики Корея Ли Нак Еном, прибывшим в Кыргызстан с официальным визитом.

Обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества между странами.

"Это первый визит высокого уровня из Республики Корея за последние 28 лет, с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, что Ваш визит будет способствовать укреплению дружбы и активизации взаимодействия стран", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.

Он с удовлетворением отметил, что состоявшийся накануне кыргызско-корейский бизнес-форум, в котором приняли участие руководители и представители более 200 корейских компаний, даст свои положительные плоды в будущем.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что многочисленная корейская диаспора Кыргызстана способствует углублению сотрудничества с Кореей. Ее представителями являются общественные деятели, крупные предприниматели и представители интеллигенции, которые вносят свой вклад в развитие отечественной экономики.

Также Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность корейской стороне за содействие в реализации социально-экономических проектов в стране и отметил позитивную деятельность Корейского агентства по международному сотрудничеству (КОИКА) в Кыргызстане. Сумма грантовой помощи, предоставленной Кореей за эти годы на сегодняшний день составляет 42 млн долларов США.

Премьер-министр Кореи Ли Нак Ен также отметил, что является первым Главой Правительства Кореи, прибывшим с официальным визитом в Кыргызстан за годы установления дипломатических отношений между странами.

"Этот визит является запоздалым, но мы приложим максимальные усилия для ускорения развития двусторонних отношений. Мы с уважением относимся к мудрости руководства Кыргызстана, благодаря которому в стране стабильно развиваются демократические процессы, открываются новые рынки и растет экономика", - отметил Ли Нак Ен.

Премьер-министр Кореи подчеркнул, что содействие со стороны КОИКА является скромной, но корейская сторона всегда рада к оказанию помощи Кыргызстану. Он выразил готовность к дальнейшему содействию в реализации других проектов и рассказал о планах по предоставлению в ближайшее время помощи Кыргызстану в сферы образования, административного управления и развития сельскохозяйственных технологий на сумму порядка 7 млн долларов США.

Ли Нак Ен выразил надежду на расширение контактов и сотрудничества не только на правительственном уровне, но и между бизнес структурами, что создаст условия для привлечения прямых инвестиций.

На встрече также были обсуждены вопросы сотрудничества в сферах цифровизации, образования, туризма, активизации торгово-экономических связей.


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URL: https://www.vb.kg/380032
Теги:
визит, Южная Корея, правительство, Бишкек, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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