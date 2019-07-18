Атамбаева вновь вызвали на допрос в МВД

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева снова вызвали на допрос в Следственную службу МВД к завтрашнему дню. Об этом сообщают отечественные СМИ.

Вручил повестку начальнику "Народного штаба" Кыязу Смаилову глава поселкового отдела милиции и участковый, которые приехали к дому Атамбаева в селе Кой-Таш.

Согласно повестке, он должен явиться в следственную службу МВД утром 19 июля.

Напомним, это уже третья повестка в МВД, которую получает Алмазбек Атамбаев. Ранее он заявил, что не собирается идти на допросы в МВД даже в качестве свидетеля. Позже его адвокат назвал действия МВД незаконными, так как, по его словам, Атамбаева незаконно лишили неприкосновенности.