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В Бишкеке презентовали детские книги отечественных авторов

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- Н Крайнова
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Сегодня, 18 июля, в Республиканской библиотеке для детей и юношества имени Касымалы Баялинова состоялась презентация детской книги "Сулусуу в озере Иссык-Куль" Алтын Капаловой и книги "Сказка о дружелюбном мальчике" Жапарали Осмонокулова.

Эти две книги были изданы при финансовой поддержке Центра азиатской культуры Министерства культуры, спорта и туризма Республики Корея. Каждому из юных гостей презентации вручили на память прекрасное издание с красочным оформлением.

Сказка Алтын Капаловой "Сулусуу в озере Иссык-Куль" ранее уже публиковалась в нашей республике. Главный персонаж повествования – прекрасная обитательница глубин, которая повелевает волнами и создает музыку воды, а еще она любит собирать красивые украшения, потерянные отдыхающими. История заинтересовала издателей из Южной Кореи и они предложили переиздать сказку с новыми иллюстрациями. К работе пригласили корейскую художницу Кан Хе Сук. Она не новичок в работе с детскими книгами. В 2010 году одна из ее работ получила престижный приз в Женеве, как лучшая детская книга.

- Когда три года назад я впервые представила эту сказку, она вызвала большой интерес среди отечественных книголюбов, поэтому я была рада ее перезданию, - сказала корреспонденту VB.KG автор Алтын Капалова – Сначала Кан Хе Сук приезжала ко мне в гости на Иссык-Куль, мы много беседовали про культурные особенности наших стран. А через какое-то время я поехала к ней в Корею и увидела результат ее трудов.

Сказка выпущена на трех языках: кыргызском, русском и корейском. Минкультуры Кыргызстана также поучаствовало в этом проекте в качестве одного из координаторов. Тираж издания небольшой - всего 4 тысячи экземпляров, но книгу еще можно найти в Республиканской библиотеке для детей и юношества имени Касымалы Баялинова и в некоторых книжных магазинах столицы.


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URL: https://www.vb.kg/380037
Теги:
книги, Южная Корея, литература, Министерство культуры и туризма
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