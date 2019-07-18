Кыргызстанки в Турции попали в беду и не могут вернуться домой

Три гражданки Кыргызстана не могут вернуться домой из Турции. Они стали жертвами обмана работодателей, которые не оформили обещанную рабочую визу и не выплатили девушкам зарплату. Эту историю VB.KG рассказала одна из пострадавших девушек.

- Мы с детства профессионально занимаемся танцами. В Бишкеке танцевали в известном ансамбле. Однажды, после выступления к нам подошел гражданин Турции по имени Абдрахман и предложил работу. Обещал, что нас легально трудоустроят в танцевальный ансамбль в Турции. Мы решили, что это неплохая возможность заработать и согласились. Потом мы вместе пришли в агентство по трудоустройству Baisad, чтобы оформить трудовую визу. Заплатили около $300, но документов так и не дождались. Руководители ансамбля настаивали, чтобы мы срочно приехали в Анталью и начали репетировать. Абдурахман сказал, чтобы мы не беспокоились - визы, якобы, привезут нам позже, - рассказала Дарья.

Однако, вскоре девушки выяснили, что никаких виз не будет. Когда пришло время платить зарплату оказалось, что и ее не будет. Работодатели сначала все время обещали заплатить, но через два месяца объявили о роспуске ансамбля.

- Так мы и не увидели наших заработанных денег. До сих пор кормят "завтраками" и ничего не выплачивают. Обещали купить билет домой, но и этого не сделали. Завтра заканчивается срок, когда мы можем легально находиться на территории Турции без визы, что будет потом я не знаю. Нам говорят, что билеты дорогие и просят подождать, - продолжила Дарья.

Сейчас у девушек нет денег даже на еду.

- Фирма выдает нам на неделю по 70 лир, это примерно 850 сомов. На эти деньги мы должны покупать продукты, лекарства и товары первой необходимости. Некоторые девушки болеют, но денег на лечение нет. Мы не можем пойти в больницу, потому что у нас нет медицинской страховки, - добавила Дарья.

В такую ситуацию попали не только кыргызстанки, но и девушки из других стран СНГ. Всем им от 19 до 22 лет.

Абдырахман, который предложил им работу, руководители фирмы обещают помочь, но ничего для этого не делают. Некоторые даже угрожают девушкам, если они слишком настойчиво просят свою зарплату. Фирма по трудоустройству в Бишкеке отказалась помогать им, заявив, что договор был подписан лишь об оформлении документов, обязанностей по трудоустройству девушек компания на себе не брала.

В Посольстве Кыргызстана в Турции VB.KG сообщили, что сегодня узнали о положении кыргызстанок и готовы оказать им помощь в рамках своих полномочий. Дипломаты заверили, что будут информировать о ситуации.