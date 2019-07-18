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По итогам визита Ли Нак Ёна в КР подписан ряд документов

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- Бакыт Стамов
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По итогам официального визита Премьер-министра Республики Корея Ли Нак Ёна в Кыргызскую Республику подписан ряд документов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Среди подписанных документов:

- Протокол о внесении изменений в Соглашение о воздушном авиасообщении между Правительством КР и Правительством Республики Корея от 11 июля 2006 года;

- Меморандум о взаимопонимании в области рыболовства между Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорацииКыргызской Республики и Морским институтом Кореи;

- Меморандум о взаимопонимании между Дипломатической академией МИД Кыргызской Республики с Корейской национальной дипломатической академией;

- Дополнительное соглашение к Рамочному соглашению о безвозмездной помощи между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Корея (о привилегиях и иммунитетах).


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URL: https://www.vb.kg/380039
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