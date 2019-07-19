Российский телеканал снимает фильм: "О воде в Кыргызстане"

Съемочная группа российского телеканала "Культура" приступила к съемкам фильма - размышлению с рабочим названием "О воде в Кыргызстане". Об этом редакции VB.KG рассказали сами российские журналисты.

Режиссер фильма Евгений Безбородов рассказал, что основная задача вместе с героями фильма, а это гляциологи, инженеры, ученые, экологи, обычные жители сел, руководители пастбищных комитетов, представителями власти рассказать зрителям почему при наличии ледников в Кыргызстане люди во многих селах лишены доступа к чистой питьевой воде.

И услышать мнения самых разных экспертов. Например, некоторые считают, что проблема с водой - серьезная угроза, уже сейчас одна из причин экологической миграции в Кыргызстане.

В первый день журналисты ТК "Культуры" уже побывали в музее воды, расположенном в здании Кыргызкого национального аграрного университета.

- Хотим рассказать и показать, что происходит с селами и людьми, когда из населенных пунктов "уходит" вода. И вместе с тем - удивить мир красотой Кыргызстана, разнообразием животного и растительного мира, озер, рек, Иссык-Куля. - рассказывает Евгений Безбородов.

Инициаторы съемок считают, что через красоту Кыргызстана и людей они смогут показать весь трагизм того, что происходит с ледниками, природой нашей страны.

На своей страничке в соцсетях они размещают удивительные пейзажные фотографии и восхищаются людьми, с которыми уже пришлось встретиться.

Снимая намеченную линию фильма, они откликаются на просьбы людей "снять" как они стоят в селе в очереди у единственного источника воды - тонкой струйки из колонки или ручейка, источника, бьющего из-под земли. Как поливают огороды, как дети в жару плещутся в лужах-запрудах.

Как говорят журналисты, за открыточным Кыргызстаном есть жизнь обычных людей.

С любопытством записывают народные выражения, поговорки, философию народа - все что подчеркивает ценность воды.

В то же время они поражаются радушию и гостеприимству наших людей: например, таксист, встретив их в аэропорту, просто сделал крюк, чтобы показать центр Бишкека. Кроме этого, останавливался у въездных стелл, рассказывая о городе.