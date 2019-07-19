Правительство согласилось снизить штрафы за нарушения ПДД

Члены Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения согласились с предложением МВД о целесообразности снижения размера штрафа за отдельные виды нарушений, предусмотренные статьей 1231 Кодекса о нарушениях до 1000 сомов. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Заседание состоялось сегодня под председательствование вице-премьер-министра Жениша Разакова.

В ходе заседания было отмечено, что наблюдается негативная тенденция увеличения количества дорожно-транспортных происшествий практически во всех регионах республики, за исключением участков дорог, на которых реализуется проект "Безопасный город".

Вице-премьер-министр Жениш Разаков подчеркнул, что руководители профильных государственных структур несут персональную ответственность за реализацию мероприятий Плана и состояние аварийности на дорогах.

Кроме того, был рассмотрен вопрос о целесообразности изменения штрафов за отдельные виды нарушений правил дорожного движения.

В частности, члены Комиссии согласились с предложением Министерства внутренних дел о целесообразности снижения размера штрафа за отдельные виды нарушений, предусмотренные статьей 1231 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, в том числе по части 1 указанной статьи до 1 категории (1000 сомов).

Вместе с тем, члены Комиссии считают, что штрафы за вождение в нетрезвом состоянии должны оставаться максимально высокими.

"Установленная Кодексом о нарушениях ответственность в виде штрафа в размере 17 500 сомов уже оказала профилактический эффект, в результате которого сократилось количество дорожно-транспортных происшествий в состоянии алкогольного опьянения, а количество зарегистрированных нарушений указанной категории по итогам полугодия уменьшилось в три раза и составило 2 211 фактов (5 911 за аналогичный период 2018 года)", - отмечают в аппарате правительства.

На заседании были затронуты вопросы паспортизации автомобильных дорог республики, ужесточения контроля деятельности автошкол, а также необходимость ликвидации аварийно-опасных участков дорог.

По итогам заседания был дан ряд соответствующих поручений профильным государственным органам.

За какие нарушения будут снижены штрафы

Невыполнение требований дорожных знаков либо разметки проезжей части дороги, нарушение правил остановки или стоянки, в том числе остановка или стоянка на полосе для маршрутных транспортных средств; нарушение правил перевозки грузов либо буксирования транспортных средств, нарушение правил пользования водителем во время движения транспортного средства средствами связи, не оборудованными техническими устройствами, позволяющими вести переговоры без помощи рук (за исключением водителей специальных транспортных средств во время выполнения ими неотложных служебных задач); несоблюдение безопасной дистанции, интервала либо нарушение расположения транспортных средств на проезжей части или нарушение правил движения по автомагистралям; нарушение правил учебной езды; невыполнение требований Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика; нарушение правил проезда пешеходных переходов, непредставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах, а равно движение по тротуарам либо пешеходным или велосипедным дорожкам; нарушение правил проезда перекрестков или проезд на запрещенный сигнал светофора либо жест регулировщика; нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения; выброс (оставление, складирование, сжигание) мусора и иных предметов на автомобильных дорогах водителями, пассажирами или иными участниками дорожного движения; нарушение правил пользования внешними осветительными приборами либо предупредительными сигналами.