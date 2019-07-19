МВД: Информация о захвате Атамбаева не соответствует действительности

Министерство Внутренних дел отрицает информацию о якобы готовящейся спецоперации по силовому захвату бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

Информация, что в пятницу более 1500 сотрудников спецподразделений МВД придут в дом бывшего президента в Кой-Таше, чтобы силой доставить его на допрос, исходила из штаба Алмазбека Атамбаева.

В четверг около полуночи член политсовета СДПК Кундуз Джолдубаева опубликовала на странице в социальной сети сообщение.

"Из достоверных источников стало известно - дана команда на силовой захват экс-президента Алмазбека Атамбаева. Операцию планируют осуществить завтра во второй половине дня силами около полутора тысяч сотрудников правоохранительных органов. Видимо, власть забывает о том, что радикальные меры могут привести к неотвратимым последствиям...".

МВД ответило коротким сообщением: "Распространяемая информация о силовом захвате экс-президента Алмазбека Атамбаева не соответствует действительности".

Тем не менее в Кой-Таше, где расположена резиденция Алмазбека Атамбаева собираются сторонники бывшего президента.

Отметим, у МВД и бывшего президента фундаментальное расхождение во мнении о неприкосновенности. Следователи МВД считают, что у Алмазбека Атамбаева ее больше нет, и хотят допросить его по ряду уголовных дел. Экс-президент, в свою очередь, с этим не согласен и считает, что несмотря на решение депутатов, его неприкосновенность осталась при нем, и поэтому отказывается ходить на допросы.

За последние дни Алмазбек Атамбаев получил три повестки от следователей и все их проигнорировал. Последний раз он не пошел на допрос, который должен был состояться сегодня.