Глава МЧС: У меня нет никакой информации по поводу ареста моего советника

Советник министра чрезвычайных ситуаций КР Нурбек Жолборсов решением суда был арестован на 2 месяца. Об этом редакции VB.KG подтвердили в ГСИН.

По данным ведомства, подозреваемый с 6 июля находится в СИЗО.

При этом, сам глава МЧС Нурболот Мирзахмедов в комментарий Азаттыку заявил, что ничего не знает про арест своего советника.

"У меня нет никакой информации по поводу ареста моего советника. Хотел что-то выяснить, но не получается ничего узнать. Жолборсов вышел в трудовой отпуск с 1 июля. Телефон у него отключен. Никакой официальной информации мне не дают", - сказал он.

Отметим, по данным отечественных СМИ, советник главы МЧС Нурбек Жолборсов был пойман с поличным при получении взятки в размере 146 тысяч долларов. Это дело связывают с тендерами по разработке урана.