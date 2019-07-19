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Госслужба миграции: Девушек, застрявших в Турции, вернут домой

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- Екатерина Улитина
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Служба по миграции при правительстве КР приостановила действие лицензии ОсОО "Байсад". Эта фирма занимается трудоустройством кыргызстанцев за рубежом и оформляла визы в Турцию для танцовщиц из КР, которые не могут вернуться домой. Об этом VB.KG рассказал заместитель директора информационно-консультационного центра Госслужбы миграции Алмаз Алыбаев.

- Сегодня утром я встретился с директором ОсОО "Байсад". Он написал объяснительную и взял на себя обязательства вернуть девушек на Родину, вернуть им деньги за визу и решить вопрос с задолженностью по зарплате. В первую очередь стоит вопрос о возвращении граждан Кыргызстана домой. Сегодня они летят в Стамбул, оттуда в Алматы и потом в Бишкек. Им уже купили билеты. Остальные вопросы решат после приезда, - рассказал Алмаз Алыбаев.

Он отметил, что ОсОО "Байсад" временно приостановили лицензию.

Напомним, ранее редакция VB.KG писала о трех гражданках КР, которые остались в Турции без денег, визы и возможности вернуться домой из-за того, что работодатель не выполнил своих обещаний.


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URL: https://www.vb.kg/380061
Теги:
миграция, трудовая миграция, Турция, Кыргызстан
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