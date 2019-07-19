Сооронбай Жээнбеков встретился с олимпийской чемпионкой Татьяной Колпаковой

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 июля, встретился с уроженкой Кыргызстана - Заслуженным мастером спорта СССР, Олимпийской чемпионкой по прыжкам в длину Татьяной Колпаковой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Жээнбеков выразил признательность за очередной визит в Кыргызстан, а также участие в традиционном международном турнире по легкой атлетике на призы Олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой.

Президент отметил, что впечатляющее выступление на XXII летних Олимпийских играх 1980 года, прошедших в Москве - являются ярким свидетельством ее таланта, силы воли и целеустремленности.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что проведение одноименного международного турнира, проходящего ежегодно с 1997 года, является свидетельством выдающихся спортивных достижений Татьяны Колпаковой.

Глава государства выразил глубокую признательность за вклад в развитие легкой атлетики страны, пропаганду здорового образа жизни и передачу спортивного опыта юным отечественным легкоатлетам. Он добавил, что спортивные достижения Татьяны Колпаковой мотивируют молодежь на высокие результаты.

Сооронбай Жээнбеков пожелал Татьяне Колпаковой крепкого здоровья, благополучия и вручил ей именные часы Президента Кыргызской Республики за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в стране.

Олимпийская чемпионка Татьяна Колпакова выразила благодарность Главе государства за добрые пожелания и оценку ее спортивных достижений. Она подчеркнула, что всегда с теплотой в сердце отзывается и вспоминает родной Кыргызстан, где она выросла и прошли годы ее становления как профессионального спортсмена.

Сооронбай Жээнбеков и Татьяна Колпакова положительно оценили достижения и успехи молодых легкоатлетов страны и обменялись мнениями о мерах по дальнейшему развитию и вовлечению молодежи в данный вид спорта.

Необходимо отметить, что в 2019 году в турнире на призы Татьяны Колпаковой приняли участие около 200 спортсменов из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Индии.