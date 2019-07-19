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Юные артисты Бишкека покорили сердца французских зрителей

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- ВБ
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Учащиеся Детской школы искусств № 4: вокально-хореографический ансамбль "Адис" и фольклорный ансамбль ""Нур" прибывали во Франции в течение 10 дней по приглашению CIOFF в числе артистов из 10 стран мира. Они стали самыми юными участниками мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы, они представили более 15 различных танцевальных композиций, а также инструментальные номера, такие как: Кара-Жорго, Көчмөндөр, Шериктеш, Ала-Арча, Маш ботой, Эргиме, а удивительные кыргызские национальные костюмы привлекли внимание жителей Франции на парадном шествии.

Главным условием фестиваля является показ всех хореографических композиций под живое сопровождение фольклорного ансамбля и исключает использование фонограмм.

Организаторами фестиваля было предусмотрено проведение мастер-классов по обучению зрителей одному из национальных танцев. Слившись в единый ритм, наши учащиеся и собравшийся народ, четко и синхронно исполняли движения известного танца Кара-Жорго.

Яркое выступление наших дарований вызвало восторг у публики. Начав презентацию страны с обряда Алас, зрители ознакомились с неповторимым запахом дыма арчи. Была продемонстрирована традиционная кухня кыргызского народа. А необычное и уникальное звучание кыргызских народных инструментов заворожило слушателей. Все выступление закончилось динамичной танцевальной композицией "Көчмөндөр".

Проехав по южным городам Франции, коллектив завершил свое турне в столице Франции – Париже.

Главная цель фестиваля – познакомить свой народ с культурой другого народа, как можно больше рассказать о стране. Поэтому все наши выступления сопровождались рассказом на двух языках - кыргызском и французском.


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URL: https://www.vb.kg/380068
Теги:
визит, танцы, Франция, Кыргызстан
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