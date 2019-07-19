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Мэрия Бишкека закупит 500 автобусов, работающих на газе

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- ВБ
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Мэр столицы Азиз Суракматов провёл переговоры в Стамбуле с главой крупнейшего турецкого холдинга "Анадолу Групп" Тунджай Озильхан по приобретению большеместных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, Тунджай Озильхан, крупнейший турецкий предприниматель, чье состояние оценивается в 1,6 млрд долларов США, намерен предоставить муниципалитету кредитную линию для приобретения современных автобусов большой вместимости в рассрочку на 15 лет, с процентной ставкой 1,7 годовых и льготным периодом в 3 года.

"Муниципалитет намеревается закупить около 500 автобусов большой вместимости, работающих на природном газе. Меморандум о намерениях подписан обеими сторонами.

Предварительно речь идет о приобретении комфортабельных автобусов для бишкекчан в компании Анадолу Исузу, компания является первым японским совместным предприятием в турецкой автомобильной промышленности. Анадолу Исузу является одной из ведущих компаний в Европе по производству автобусов средней вместимости и междугородних автобусов, основными акционерами, которой являются Анадолу Груп (Anadolu Group) из Турции и Исузу Моторс Лимитед (Isuzu Motors Limited) и Иточу Корпорейшн (Itochu Corporation) из Японии. Экспортная деятельность компании охватывает 26 стран на трёх континентах. Большинство этих рынков регулируются регламентом Европейского Союза. Компания является лидером экспорта автобусов средней вместимости в Турции с 2004 года.

С 2012 года предприятие реализовало 81 процент от общего объёма экспорта автобусов средней вместимости из Турции.

Тунджай Озильхан также является собственником самого известного в Турции пивного бренда Efes, возглавляет советы директоров Anadolu Group и Anadolu Efes, отметим, что в холдинг входит сеть Макдональдс в Турции, а также АОЗТ "Кока Кола Бишкек Боттлерс", - говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/380074
Теги:
мэрия, Турция, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт
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