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В выходные в Бишкеке ожидается повышение температуры воздуха

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- ВБ
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Городские службы усилили меры по поливу зелёных насаждений в столице. Каждый руководитель будет нести персональную ответственность, если не будут предприняты надлежащие и действенные меры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Столичный муниципалитет убедительно просит организации, предприятия и МТУ заключить договор с муниципальным предприятием "Бишкекзеленхоз" на отпуск поливной воды. Участок водного хозяйства МП "Бишкекзеленхоз" готов подавать поливную воду для жителей столицы в воскресные и праздничные дни. По всем возникшим вопросам, касающимся полива, просим обращаться на круглосуточный номер телефона: 54-11-42.

"Ежегодно полив зелёных насаждений осуществляется по утвержденному графику с районными муниципальными администрациями столицы. До начала поливочного сезона"Бишкезеленхоз" заключило договор с Аламединским районным управлением водного хозяйства на отпуск поливной воды в объеме 43, 608 млн кубических метров из 3 основных источников: реки Ала-Арча, Восточного БЧК, реки Аламедин.

Согласно Правилам благоустройства города Бишкека полив в будние дни с 7:00 до 17:00 часов, а муниципальные территориальные управления (МТУ) поливают в будние дни с 18:00 вечера до 7:00 часов. В воскресные и праздничные дни – круглосуточно, организации и предприятия проводят полив по воскресным дням.

Сотрудники Тазалыка усилили мойку улиц в связи с жаркой погодой. Поливомоечные машины работают днём и ночью. Всего задействовано около 20-ти единиц спецтехники. Дневная мойка начинается в 13:00 часов, ночная мойка улиц начинается с 2:00 часов ночи и до 8 утра.

Горожане и гости столицы могут насладиться прохладой от фонтанов, которые работают каждый день с 10:00 утра и до 19:00 вечера. Фонтаны на центральной площади Ала-Тоо и напротив Исторического музея будут работать до 21:00 вечера, отметим, что фонтаны проходят чистку каждые 2 недели. Всего же на балансе предприятия находится 16 фонтанных комплексов.

Стоит отметить, что все фонтанные комплексы с 14:00 до 16:00 отключаются на технический перерыв, это необходимо для избежания перегрева моторов и двигателей. Фонтан возле Филармонии временно не работает из-за очистительных работ с помощью пескоструйной машины, но заработает совсем скоро.

Дорогие горожане и гости столицы! Просим вас соблюдать необходимые меры безопасности, чтобы не навредить своему здоровью. Управление здравоохранения столицы не рекомендует долгое время находиться на улице во избежание получения теплового удара, покидать здания и помещения без необходимости, следует надевать лёгкую и светлую одежду из натуральных тканей, важно соблюдать питьевой режим, пищу следует принимать часто, небольшими порцими", - рекомендует мэрия столицы.


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URL: https://www.vb.kg/380075
Теги:
вода, Бишкек, Кыргызстан, фонтаны, мэрия
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