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Жители Бишкека могут получить стимулирующие гранты до 500 тысяч сомов

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- ВБ
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Столичные районные администрации будут заниматься выдачей стимулирующих (долевых) грантов занимаются для жителей Бишкек. Сейчас акимиаты занимаются формированием комиссий по рассмотрению заявок на получение этих грантов. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, к участию в конкурсе приглашаются горожане, органы товарищества собственников жилья (ТСЖ), иные жилищные кооперативы, муниципальные территориальные управления, учреждения иной формы собственности, имеющие проекты по организации развития столицы, восстановлению инфраструктуры и жилого фонда.

"Гранты направляются на финансирование приоритетных проектов, направленных на развитие территорий города Бишкек и местных сообществ, повышению общественной активности и формированию способности самостоятельного решения коммунальных и иных вопросов жизнедеятельности.

Основной целью данной программы является развитие форм самоорганизации, самообеспечения и самоуправления населения, оказание помощи органам территориального общественного самоуправления, общественным и местным некоммерческим организациям, учреждениям, а также организациям иной формы собственности, в их деятельности по объединению усилий населения и органов власти, направленных на развитие города Бишкек и местных сообществ.

Комиссия потребует от соискателей гранта подтверждение того, что он в состоянии покрыть половину суммы. Это может быть протокол собрания жильцов, в котором они соглашаются вложить свои деньги или справка из банка о финансовом состоянии вашего ТСЖ.

Стоить отметить, что максимальная сумма гранта, которую можно получить – 500 тысяч сомов. При этом половину затрат на тот или иной проект необходимо покрыть за счёт собственных средств.

Жители жилмассивов "Эне-Сай", "Бакай-ата", "Ак-бата" при поддержке фонда "За международную толерантность" смогли отремонтировать освещение улиц своих кварталов, организовав коммуникационную площадку.

Дорогие горожане! Если вы хотите получить грант просьба за дополнительной информацией и консультацией обращаться в столичные акимиаты.

Справка: Стимулирующие (долевые) гранты местного самоуправления – это средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основах из бюджета города, направленных на организацию и реализацию деятельности по развитию столицы и находящихся на его территории местных сообществ.


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URL: https://www.vb.kg/380078
Теги:
грант, Бишкек, Кыргызстан, активисты, мэрия
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