Жители Бишкека могут получить стимулирующие гранты до 500 тысяч сомов

Столичные районные администрации будут заниматься выдачей стимулирующих (долевых) грантов занимаются для жителей Бишкек. Сейчас акимиаты занимаются формированием комиссий по рассмотрению заявок на получение этих грантов. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, к участию в конкурсе приглашаются горожане, органы товарищества собственников жилья (ТСЖ), иные жилищные кооперативы, муниципальные территориальные управления, учреждения иной формы собственности, имеющие проекты по организации развития столицы, восстановлению инфраструктуры и жилого фонда.

"Гранты направляются на финансирование приоритетных проектов, направленных на развитие территорий города Бишкек и местных сообществ, повышению общественной активности и формированию способности самостоятельного решения коммунальных и иных вопросов жизнедеятельности.

Основной целью данной программы является развитие форм самоорганизации, самообеспечения и самоуправления населения, оказание помощи органам территориального общественного самоуправления, общественным и местным некоммерческим организациям, учреждениям, а также организациям иной формы собственности, в их деятельности по объединению усилий населения и органов власти, направленных на развитие города Бишкек и местных сообществ.

Комиссия потребует от соискателей гранта подтверждение того, что он в состоянии покрыть половину суммы. Это может быть протокол собрания жильцов, в котором они соглашаются вложить свои деньги или справка из банка о финансовом состоянии вашего ТСЖ.

Стоить отметить, что максимальная сумма гранта, которую можно получить – 500 тысяч сомов. При этом половину затрат на тот или иной проект необходимо покрыть за счёт собственных средств.

Жители жилмассивов "Эне-Сай", "Бакай-ата", "Ак-бата" при поддержке фонда "За международную толерантность" смогли отремонтировать освещение улиц своих кварталов, организовав коммуникационную площадку.

Дорогие горожане! Если вы хотите получить грант просьба за дополнительной информацией и консультацией обращаться в столичные акимиаты.

Справка: Стимулирующие (долевые) гранты местного самоуправления – это средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основах из бюджета города, направленных на организацию и реализацию деятельности по развитию столицы и находящихся на его территории местных сообществ.