Кыргызстан присоединится к соглашению о Сетевом университете СНГ.

Проект соглашения об учреждении и функционировании Сетевого университета СНГ согласовали специалисты из Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана. Теперь этот документ будет внесен на рассмотрение Совета глав правительств государств СНГ.

В руководстве Российского университета дружбы народов, который является головной организацией и выполняет координирующие функции для СУ СНГ, отметили, что последний создавался при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) Содружества, как межвузовская инициатива по развитию единого образовательного пространства на территории бывшего СССР. Основная миссия этого университета, как заявлено, – повышение качества и привлекательности высшего образования, укрепление сотрудничества и межвузовских связей в данной сфере.

В 2009 году было подписано соглашение о Консорциуме по созданию СУ, а годом позднее – соглашение о реализации совместных образовательных программ, на данный момент - по 31 направлению магистратуры. В состав Консорциума сегодня входят 38 университетов из 9 стран Содружества: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины, от КР - КНУ имени Жусупа Баласагына, КРСУ имени Бориса Ельцина и Дипломатическая академия МИД КР имени Казы Дикамбаева.

Появление упомянутого соглашения связано, как заявлено, с необходимостью придания СУ СНГ правового статуса. Подчеркивается, что документ имеет целью способствовать еще более высокому качеству подготовки высококвалифицированных кадров по специальностям и (или) направлениям подготовки высшего образования, дополнительного профессионального образования, реализации совместных научных и научно-технических проектов, представляющих приоритетный интерес для экономического и социального развития государств СНГ.

В проекте соглашения предусматриваются содержательные и организационные аспекты деятельности Сетевого университета Содружества, зафиксированы источники финансирования обучения граждан стран-партнеров, предоставляющие возможность, в том числе Межгосфонду гуманитарного сотрудничества, упорядочить выделение таким студентам грантов на обучение в вузах СУ.

- Выпускники Сетевого университета СНГ не только получают документы об образовании сразу двух стран, но и на практике познакомятся со спецификой их экономик, национальных хозяйств, что значительно повышает конкурентоспособность таких специалистов на рынке труда, - подчеркивает заместитель проректора по международной деятельности РУДН Наталья Сюлькова.

- И если первоначально Консорциум создавался в основном для подготовки кадров по гуманитарным и социальным дисциплинам, то сегодня он развивается также в рамках технического образования. Здесь есть такие направления, как нефтегазовое дело, строительство и другие.

За годы существования университета было проведено восемь приемных кампаний, выпущено семь потоков выпускников, численность которых превышает 800 человек