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Мэрия столицы проработает вопрос о запрете уличного автодрифта

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- ВБ
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Мэрия Бишкека проработает вопрос о запрете проведения чемпионатов по дрифту на улицах столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Напомним, 21 июля на площади Победы состоялись автомобильные соревнования, проводимые компанией "Sun marketing"/Sun People.

Ранее организаторы мероприятия обращались в Свердловскую районную администрацию за разрешением на его проведение. На что со стороны акимиата было выдано разрешение при условии обеспечения участников и гостей фестиваля необходимыми мерами безопасности. Однако требования не были соблюдены. По этой причине муниципалитет намерен запретить подобные мероприятия.

Инцидент произошел примерно в 13:00 часов дня. 32-летний Л. А., находясь за рулем праворульного автомобиля марки Toyota Mark II, совершая маневр потерял управление на улице Фрунзе и совершил наезд на людей.

В результате происшествия пострадали пять человек:

1. Доталиев Керим Бактыбекович, 1992 г.р. - ушиб коленных суставов (госпитализация);

2. Умаров Мурат Исмаилович 1997 г.р. - ушиб локтевого коленного сустава (амбулаторно);

3. Жан Чо 1978 г.р. - Ушиб грудной клетки и коленного сустава (амбулаторно);

4.Ма Хун Ян 1982 г.р. Закрытый перелом ключицы (госпитализация);

5. Котюнин Кирилл 2000г.р Ушиб и ссадины колена (амбулаторно).

Бригадой скорой помощи оказана первая необходимая медицинская помощь, пострадавшие доставлены в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

На данный момент со стороны правоохранительных органов ведутся необходимые следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/380081
Теги:
гонки, ДТП, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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