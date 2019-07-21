Военные авиабазы "Кант" помогли многодетной кыргызской семье.

Военнослужащие объединенной авиационной базы "Кант", дислоцированной в Кыргызстане, оказали гуманитарную помощь многодетной семье Кенченбаевых. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) РФ, в структуру которого входит и этот объект, являющийся также авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания ОДКБ в Центральной Азии.

При поддержке помощника командира авиабазы по работе с верующими Евгения Циклаури матери семейства были переданы необходимые вещи и продукты. Военнослужащие также поздравили детей с международным днем торта и угостили сладостями. Хозяева поблагодарили летчиков за поздравления и переданные подарки.

Помощь многодетным семьям, а также семьям, оказавшимся в трудном социальном положении, стала доброй традицией для военнослужащих "Канта", отметили в пресс-службе ЦВО.