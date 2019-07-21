Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Военные авиабазы "Кант" помогли многодетной кыргызской семье.

88  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Военнослужащие объединенной авиационной базы "Кант", дислоцированной в Кыргызстане, оказали гуманитарную помощь многодетной семье Кенченбаевых. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) РФ, в структуру которого входит и этот объект, являющийся также авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания ОДКБ в Центральной Азии.

При поддержке помощника командира авиабазы по работе с верующими Евгения Циклаури матери семейства были переданы необходимые вещи и продукты. Военнослужащие также поздравили детей с международным днем торта и угостили сладостями. Хозяева поблагодарили летчиков за поздравления и переданные подарки.

Помощь многодетным семьям, а также семьям, оказавшимся в трудном социальном положении, стала доброй традицией для военнослужащих "Канта", отметили в пресс-службе ЦВО.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380084
Теги:
благотворительность, Кант, авиабаза, Кыргызстан, самолеты, ОДКБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  