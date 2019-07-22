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В КР началась подготовка к проведению Национальных игр кочевников

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- ВБ
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Образован Организационный комитет по организации и проведению Национальных игр кочевников в Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующим государственным органам поручено разработать межведомственный рабочий план, проект концепции открытия и закрытия Игр, положение о спортивных и культурных мероприятиях.

Ранее Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отмечал, что проведение Национальных игр кочевников запланировано на сентябрь текущего года в Таласской области.

Как ожидается, культурная часть игр - этногородок, этнобазар, рынок ремесленников и многое другое – пройдет на территории комплекса "Манас Ордо", а спортивная часть – на ипподроме имени Р.Алканова.

Сейчас на объектах Национальных игр кочевников идут подготовительные работы.


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URL: https://www.vb.kg/380094
Теги:
Мухамметкалый Абулгазиев, правительство, Таласская область, Всемирные игры кочевников
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