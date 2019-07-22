Депутат Жогорку Кенеша 55-летний Бактыбек Турусбеков переплыл через Босфор

Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Бир Бол" Бактыбек Турусбеков переплыл через Босфор за 1 час 6 минут. Своим достижением на личной странице в Facebook поделился сам парламентарий.

Отметим Турусбеков и еще девять граждан Кыргызстана приняли участие в 31-м межконтинентальном заплыве через пролив Босфор, который раз в год проводит Национальный олимпийский комитет Турции. Всего в заплыве участвовали 2400 человек из 59 стран.

Нардеп Бактыбек Турусбеков в группе "55-60 лет" пришел девятым из 85 участников.

- Результатом более чем доволен! Мое время составило 1 час 6 минут… Позже, как оказалось, мое время стало лучшим среди наших соотечественников, которые плыли сегодня. Очень рад был их наконец-то увидеть и поздравить с финишем! Дистанция составляет 6,5 км, но за счет течения существенно ускоряешься. Важно не отойти от направления воды, что я и случайно сделал, и потерял несколько минут. Друзья, присоединяйтесь к спорту в открытой воде - это невероятно увлекательно. Плавание формирует характер, укрепляет самодисциплину, выдержку и способствует гармоничному развитию всего тела, несомненно укрепляет здоровье, - написал парламентарий.

Он также заявил, что 18 августа намерен повторно переплыть озеро Иссык-Куль.

Напомним, депутат переплыл нашу жемчужину, пройдя дистанцию в 14 км, в августе прошлого года.