На Иссык –Куле пройдет фестиваль TENGRI Music Fest 2019

В самом сердце Азии, где снежные вершины, словно могучие атланты, охраняют небо, а бурные реки, сплетаясь в своём многоголосии создают величественную симфонию гор, на северном побережье озера Иссык Куль пройдет ежегодный международный фестиваль классической музыки под открытым небом TENGRI Music 2019.

Мы приглашаем вас 9 и 10 августа в культурный центр Рух Ордо стать частью самого главного музыкального события в жизни Кыргызстана, который пройдет в этот раз не только под открытым небом, но и под морским бризом!

В 2019 году состоятся два концертных вечера классической и джазовой музыки в исполнении именитых музыкантов из Кыргызстана, России, Армении, Казахстана, Белоруссии, Германии и Австрии.

В числе участников один из самых известных гитаристов современности Артём Дервоед, джазовая прима, вокалистка Карина Кожевникова, меццо-сопрано из Австрии, Хайдемария Обертюр, лауреат международных конкурсов, исполнительница барочной и современной музыки, солист биг-бэнда им. Олега Лундстрема, трубач Ростислав Кочетов, легендарный армянский тенор, за плечами которого Большой Театр, Гор Арсенян, выдающаяся кыргызская оперная певица, покорившая самую взыскательную европейскую публику, сопрано Джамиля Раимбекова и джазовый мэтр, пианист Лев Кушнир.

Фестиваль проводится при поддержке Правительства КР.

НАЧАЛО концертов 20.00 вход на территорию КЦ "Рух Ордо" открыт с 19.00 часов.

Билеты on-line www.ticket.kg/ при покупке билета обязательно обратите внимание на условия продажи и посещения фестиваля. Вход для детей до 12 лет свободный

Информация по тел. +996 778 704904 / +996 558 704904

Информация для партнеров по тел. +996 770 787674

Вся информация о фестивале : www.facebook.com/tengrimusicfes

www.facebook.com/classicprimafoundation

● билеты на фестиваль не подлежат обмену и возврату

● для детей до 12 лет желательно наличие паспорта или свидетельства о рождении,

во избежании спорных ситуаций

● недопустимо употребление пищи в концертной зоне

● рекомендуем иметь с собой теплую одежду, а также плед для вашего удобства.

● лица в состоянии сильного алкогольного опьянения не будут допущены на

мероприятия.