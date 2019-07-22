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В Новопокровке земли сельхозназначения используют под строительство домов

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- Бакыт Стамов
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В селе Новопокровка Чуйской области на землях сельскохозяйственного незаконно начали строить дома. Об этом редакции VB.KG сообщили местные активисты, прислав соответствующее видео.

По их словам, подобные вещи происходят с бессилия или попустительства местной власти.

- В Айыл окмоту говорят, что это частные участки, но это земля ведь предназначена только для сельскохозяйственных нужд. Некоторые хозяева уже успели разбить свою землю на мелкие участки и продать их под строительство домов. При этом трансформация этих земель не была произведена. Мы не оставим это дело так и будем требовать соблюдения законности. Кто дал им право незаконно использовать сельскохозяйственные земли? Закон должен быть для всех одинаков. Если так пойдет, то все владельцы сельхозземель начнут продавать их под строительство домов. Кто тогда будет выращивать хлеб и другие продукты, - заявили активисты.


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URL: https://www.vb.kg/380098
Теги:
трансформация земель, Чуйская область, Кыргызстан, активисты, Новопокровка, незаконные постройки
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