102 кандидата не прошли в патрульную милицию. Среди них главы подразделений

Собеседование в конкурсном отборе в Управление патрульной службы милиции по ГУВД Бишкека не прошли 102 участника. Об этом сообщается на сайте ГУОБДД МВД КР.

При чем из тех, кто провалил собеседование много опытных действующих сотрудников правоохранительных органов. В списке значатся такие фамилии, как:

Шаирбек Бопонов – нынешний начальник УОБДД по ГУВД Бишкека, полковник милиции, имеющий высшее-юридическое образование Академии МВД КР и два дисциплинарных взыскания.

Алмазбек Исаков - начальник СОБ ГУВД Чуйской области, майор милиции с высшим юридическим образованием Академии МВД КР. Оба милиционера претендовали на пост начальника УПСМ по ГУВД столицы.

Место заместителя Управления патрульной службы милиции хотели также получить несколько действующих сотрудников. К примеру, подполковник милиции, начальник отдела МОД ЦМ ГУОБДД МВД КР Нурбек Молдогазиев и подполковник милиции, заместитель начальника УОБДД по ГУВД Бишкека Мирлан Чалыбаев.

Прошедших очередной этап конкурса в новую службу – 356 человек. Примечательно, что среди них не мало тех, кто временно не работает, либо занимается не связанной с правоохранительными органами деятельностью.

Например, на должность старшего инспектора ПСМ ОПСМиПП прошел в прошлом менеджер на СЭЗ Бишкек и водитель с муниципальной автобазы Нурдин Жанадылов.

А собеседование на должность заместителя начальника Управления патрульной службы милиции прошел заместитель начальника УОБДД по ГУВД Бишкека, майор милиции, имеющий дисциплинарное взыскание.

Сегодня, 22 июля, все участники конкурсного отбора в УПСМ по ГУВД столицы, прошедшие собеседование, должны были прибыть в Академию МВД КР.

Напомним, 1 сентября текущего года в Бишкеке должна заработать новая патрульная милиция. В нее мог войти любой желающий при условии прохождения конкурса. Заявки принимались до 6 июня, предусмотрено более 800 вакансий. Уже позади осталось несколько тестов - чтение и понимание текста, физическая подготовка и прохождение военно-врачебной комиссии. Теперь и собеседование.

Как сообщалось ранее, новое УПСМ Бишкека будет отличаться от прежнего Управления патрульной милиции как составом, так и функциональными обязанностями.

Из бюджета в 2019 году предполагается выделить 197 млн сомов на материально-техническое обеспечение УПСМ и приобретение 120 автомашин через тендер. Заработная плата сотрудников новой служба должна составить 21-25 тысяч сомов в месяц.