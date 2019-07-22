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Бывший муж хочет посадить жену. Она вышла с одиночным пикетом на улицу

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- Екатерина Улитина
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Бишкекчанка Венера Кызылакова вышла на одиночный пикет против судов и правоохранительных органов, которые затягивают уголовное дело, возбужденное против нее по заявлению бывшего супруга. Подробности этой истории VB.KG рассказал адвокат Венеры Бактыбек Жумашев.

Находясь в браке, супруги приобрели коммерческую недвижимость в одном из офисных зданий по проспекту Манаса. Супруг работая в ОАО "Кыргызтелеком", предложил переоформить недвижимость на близкого родственника, которому можно доверять. В качестве такого человека выбрали сестру моей подзащитной. Однако. после развода супруг заявил, что недвижимость переоформили за его спиной и без его ведома. Он написал заявление в правоохранительные органы об обмане. Там завели уголовное дело по статье "Мошенничество", - рассказал адвокат.

Если суд встанет на сторону бывшего мужа, женщине может грозить до 5 лет лишения свободы.

В суде была предоставлена аудиозапись, на которой бывший муж признает, что имущество оформлено на сестру жены, то есть его не обманывали, он знал об этом. Дело отправили на доследование. Теперь следователи его вновь вернули в суд и начинается новое разбирательство, - рассказал юрист.

По мнению Бактыбека Жумашева в этом случае на лицо обычный имущественный спор бывших супругов, без признаков уголовного дела. Тем не менее, по его словам, сейчас мужчина нацелен полностью завладеть бизнесом и предлагает прекратить дело, если женщина согласится отписать ему свою долю.


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URL: https://www.vb.kg/380107
Теги:
митинг, мошенничество, недвижимость, суд, Бишкек, Кыргызстан, следствие, Бактыбек Жумашев
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