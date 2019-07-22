Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Спикер Жогорку Кенеша три года скрывал от ГНС бизнес своей жены

2493  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Главный законодатель страны, спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков, который должен неукоснительно соблюдать законы, просто не вписывал в свои декларации полные сведения о своем имуществе и имуществе своих родственников. Таким образом он скрывал от Налоговой службы важные сведения – бизнес жены и свое участие в коммерческом кооперативе. Об этом сообщается на сайте politmer.kg.

Сокрытие сведений

Если бы общественность и Налоговая служба верили заполненным Джумабековым декларациям за 2015 и 2016 годы, когда он был депутатом Жогорку Кенеша, а также за 2017-й, когда он уже стал спикером, то он оказался бы очень небогатым человеком.

Вот так просто выглядят декларации Джумабекова, очищенные Декларатор.kg от ненужных табличных форм:

Из этих деклараций следует, что доходы спикера по основному месту работы составляют 715-770 тысяч сомов в год. Это 60-64 тысячи сомов в месяц. А из имущества у Джумабекова была только одна квартира размером 59 квадратных метров.

Абсолютно ничего не зарабатывают и не имеют никакого имущества, якобы, его близкие родственники, включая жену Кушубекову Алину Касымовну. Но эти сведения ложные.

Бизнес жены

На самом деле у жены спикера Жогорку Кенеша Алины Кушубековой есть своя "маленькая частная компания". Об этом Джумабеков заявил сам 3 июля на пресс-конференции. Спикер сразу добавил, что его жена уже прекратила свою деятельность в этой компании, "чтобы избежать слухов".

"Юридически на нее все оформлено, но свою работу она уже прекратила", - рассказывал торага парламента. Почему юридически компания все равно оформлена на жену Джумабекова, но в своих официальных декларациях он это не указывает, спикер разъяснять не стал.

Компания Алины Кушубековой – это ОсОО "Ал-Био Фарм". Она соучредитель в ней вместе с Изабековым Алмазбеком Зоотбековичем. Жена Джумабекова прекратить свою деятельность в компании, как заявил спикер, не могла, потому что до сегодняшнего дня является директором фирмы.

"Ал-Био Фарм", по данным Министерства юстиции, занимается продажей лекарственных средств. Фирма имеет лицензию Минздрава на реализацию лекарственных средств. Из крупного имущества у этой компании имеется два аптечных склада в Бишкеке по адресу ул. Кулиева, 38 и аптека на ул. Ахунбаева 129.

В 2018 году компания "Ал-Био Фарм" выплатила в бюджет налогов и платежей на сумму 93 тысячи сомов. Это значительно больше, чем в предыдущие два года, когда отчисления составляли только 24-25 тысяч сомов. В 2018 году, отметим, Джумабеков был уже спикером парламента.

На 20 июля Алина Кушубекова продолжала оставаться сооурчредителем и директором компании "Ал-Био Фарм". Указал ли этот бизнес спикер Жогорку Кенеша в своей декларации за 2018 год станет известно осенью, когда Налоговая служба опубликует отчеты о доходах и расходах чиновников.

Семейный сельскохозяйственный кооператив

Сам Джумабеков Дастанбек Артисбекович несмотря на то, что не указал в декларации полные сведения об имуществе, является членом сельскохозяйственного кооператива "Артисбек Ата Балдары" ("Дети Артисбека"), который подразумевает наличие сельскохозяйственных активов.

"Артисбек Ата Балдары" - это полностью коммерческий кооператив. Так указано в базе данных юридических лиц Кыргызстана, который ведет Минюст. При этом Минюст не показывает ИНН сельскохозяйственного кооператива "Артисбек Ата Балдары" из-за чего становится невозможным узнать налоговые и прочие платежи этого объединения в бюджет страны.

Вместе со спикером членами этого кооператива являются Кавазов Рыза Мамедович, Джумабекова Кулайда, Кайназарова Чинара Анарбаевна, Кавазов Муса Мамедович, Назаралиев Бакытбек Турусбекович и Сыдыкова Динара Токтогуловна.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380109
Теги:
декларация, спикер, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Дастанбек Джумабеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  