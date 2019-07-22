Шахтеры ОАО "Сулюкта-Комур" с 2002 года не могут получить свои зарплаты

Шахтеры предприятия ОАО "Сулюкта-Комур", которое находится в Ляйлякском районе в Баткенской области, на протяжении многих лет перестали получать зарплаты. Об этом редакции VB.KG от имени всех шахтеров заявил житель города Сулюкта Абдымалик Мавлянов.

По его словам, сам он работал на шахте с 2000 года, а зарплату перестал получать с 2002 года.

- Всего 702 шахтеров до сих пор не могут получить свои зарплаты. В целом, 60 миллионов сомов нам должны, из которых документально только 29 миллионов сомов мы сможем доказать. Не так давно ОАО "Сулюкта-Комур" было признано банкротом. Управляющий банкротством Мухаммед Осмонов выпустил заключение, что выплаты по заработным платам будут осуществлены после выплат задолженностей налоговой службе и соцфонду. Он же все что можно распродал. Потом через одного рабочего, которому заплатил 5 тысяч сомов, пообещал всем нам на следующий день выдать зарплаты. С тех пор он и пропал, - сказал он.

За справедливостью, продолжил собеседник редакции, обращались к депутатам, правительство, правоохранительные органы и теперь надеются получить помощь от президента страны.

- Мы писали в следственные органы по этому поводу, но никакой реакции не последовало. Вот перед мной весь список шахтеров, всего 702 человека, которые подписались под нашим обращением. Лично мне предприятие 108 тысяч сомов должно, моему сыну 83 тысячи сомов. Причиной же банкротство мы считаем некомпетентное управление предприятием. Когда Сулюкта- Комур стало ОсОО, то директорами стали ставить разного рода коммерсантов и тому подобное. Специалистов же никогда не было. По этой причине с их стороны было халатное отношение к правилам безопасности, что мы сейчас и наблюдаем. Сегодня с шахты продолжает выходить газ, который вреден здоровью людей. Теперь же мы обратились к президенту и премьер-министру с просьбой посодействовать нашей проблеме. Хорошо было бы вновь открыть это предприятие, но уже под государственным управлением, - добавил Мавлянов.

Отметим, ОАО "Сулюкта-Комур" в январе 2017 года был признано банкротом.