Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон обсудят приграничные вопросы

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков намерен посетить с рабочим визитом Таджикистан. Об этом VB.KG сообщила глава пресс-службы президента Толгонай Стамалиева.

По дипломатическим каналам прорабатывается рабочий визит Президента КР Сооронбая Жээнбекова в Таджикистан для обсуждения вопросов двухстороннего сотрудничества, в том числе вопросов границы. Время и место встречи глав двух государств уточняются, - прокомментировала Толгонай Стамалиева.

Отметим, ранее в таджикских СМИ сообщили, что глава Таджикистана Эмомали Рахмон намерен посетить анклав Ворух. Во время этого визита запланирована встреча с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Вопрос границ между двумя республиками остается болезненным на протяжении многих лет. Из-за несогласованных участков регулярно возникают споры местных жителей по вопросам пользования земли, воды и дорог. Бытовые споры перерастают в стычки, беспорядки и вооруженные столкновения с участием пограничников и правоохранительных органов.

Вопрос границ является постоянной темой переговоров лидеров двух республик. В последний раз Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон провели двухстороннюю встречу в городе Циндао (Китай) в мае этого года.