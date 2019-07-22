Жители Бишкека нарушили уже почти на 1 млн сомов

Санитарно-экологическая инспекция продолжает работу по кодексу КР о нарушениях. Всего в Бишкеке с 15 мая по 18 июля, то есть почти за два месяца, составлено 154 протокола о нарушениях по статьям: 70, 71, 119, 119-1 и 120 на общую сумму 1 млн 308 тысяч 500 сомов. Вынесены постановления о наложении взыскания по делу о нарушении по 121 протоколу о нарушениях на общую сумму 911 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По районным администрациям города Бишкек:

- по Ленинскому району – 406 тысяч сомов;

- по Октябрьскому району – 346 тысяч сомов;

- по Свердловскому району – 80 тысяч сомов;

- по Первомайскому району – 292 500 тысяча сомов.

Работа в этом направлении продолжается.

Справка: Статья 70. Нарушение правил благоустройства территории, прилегающей к объекту собственности в населенном пункте, или несоблюдение правил обеспечения чистоты и порядка на данной территории влечёт наложение штрафа 2 категории: для физических лиц - 3 тысячи сомов, для юридических лиц – 13 тысяч сомов.

Статья 71. Выброс, сжигание бытового мусора и предметов в неустановленных местах влекут наложение штрафа 3 категории: для физических лиц – 5 тысяч 500 сомов, для юридических лиц – 17 тысяч сомов. Выброс, сжигание производственного мусора и других предметов в неустановленных местах, а также сжигание листьев влекут наложение штрафа 4 категории: для физических лиц – 7 тысяч 500 сомов, для юридических лиц – 23 тысячи сомов.

Статья 119. Нарушение правил содержания автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений. Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и дорожных сооружений, иных требований, установленных правилами обеспечения безопасности дорожного движения, влечет наложение штрафа 4 категории.

Статья 119-1. Нарушение правил содержания автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений влечет наложение штрафа 4 категории.

Дорогие горожане! Если вы заметили нарушения по этим статьям, сообщите, пожалуйста, на WhatsApp СЭИ: 0505888315