Сооронбай Жээнбеков встретился со спикером парламента Саудовской Аравии

Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 22 июля, встретился со спикером Мажлиса Аш-Шура Королевства Саудовской Аравии Абдаллой бин Мухаммад Аль Аш-Шейхом, прибывшего в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Обсуждены актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе дальнейшие перспективы межпарламентского взаимодействия между странами.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что развитие сотрудничества с Саудовской Аравией - один из приоритетов для Кыргызской Республики. Свидетельством дружественных отношений являются взаимные визиты различных уровней за последнее полугодие.

Президент подчеркнул, что будут продолжены усилия по углублению совместного взаимодействия. Он добавил, что имеется большой потенциал в развитии торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, в сферах сельского хозяйства и межрегионального сотрудничества.

Сооронбай Жээнбеков передал слова приветствия Королю Саудовской Аравии, Хранителю двух святынь Салман бин Абдель Азиз Аль Сауду.

Спикер Мажлиса Аш-Шура Саудовской Аравии Абдалла бин Мухаммад Аль Аш-Шейх отметил, что проведены плодотворные переговоры с Торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым, в ходе которых обсуждены не только меры активизации межпарламентского взаимодействия, но и весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

Он выразил готовность к дальнейшему взаимодействию и выявлению наиболее перспективных областей сотрудничества.

Абдалла бин Мухаммад Аль Аш-Шейх подчеркнул, что в Саудовской Аравии ждут Президента КР с официальным визитом.