Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Сооронбай Жээнбеков встретился со спикером парламента Саудовской Аравии

133  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 22 июля, встретился со спикером Мажлиса Аш-Шура Королевства Саудовской Аравии Абдаллой бин Мухаммад Аль Аш-Шейхом, прибывшего в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Обсуждены актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе дальнейшие перспективы межпарламентского взаимодействия между странами.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что развитие сотрудничества с Саудовской Аравией - один из приоритетов для Кыргызской Республики. Свидетельством дружественных отношений являются взаимные визиты различных уровней за последнее полугодие.

Президент подчеркнул, что будут продолжены усилия по углублению совместного взаимодействия. Он добавил, что имеется большой потенциал в развитии торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, в сферах сельского хозяйства и межрегионального сотрудничества.

Сооронбай Жээнбеков передал слова приветствия Королю Саудовской Аравии, Хранителю двух святынь Салман бин Абдель Азиз Аль Сауду.

Спикер Мажлиса Аш-Шура Саудовской Аравии Абдалла бин Мухаммад Аль Аш-Шейх отметил, что проведены плодотворные переговоры с Торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым, в ходе которых обсуждены не только меры активизации межпарламентского взаимодействия, но и весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

Он выразил готовность к дальнейшему взаимодействию и выявлению наиболее перспективных областей сотрудничества.

Абдалла бин Мухаммад Аль Аш-Шейх подчеркнул, что в Саудовской Аравии ждут Президента КР с официальным визитом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380117
Теги:
визит, Саудовская Аравия, Бишкек, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  