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На место руководителей Патрульной милиции объявят повторный конкурс

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- Екатерина Улитина
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В скором времени будет объявлен новый конкурс на вакантные должности в Управление Патрульной милиции. Об этом VB.KG рассказал член конкурсной комиссии Тимур Шайхутдинов.

Напомним, в новое Управление патрульной милиции не смогли найти руководителя и заместителя. Действующий начальник ГУОБДД по городу Бишкек не прошел собеседование.

- По результатам собеседования, конкурсная комиссия не поддержала ни одного из претендентов. Будет второй этап конкурсного отбора на оставшиеся вакантные позиции, - прокомментировал Тимур Шайхутдинов.

Он не смог назвать точную дату, но отметил, что официальное объявление о повторном конкурсе должно появиться в ближайшее время.

Отметим, ожидается, что уже в сентябре на улицах Бишкека появится новое подразделение - патрульная милиция. Патрульная милиция будет работать как по линии безопасности дорожного движения, так и по обеспечению общественной безопасности, и оперативному реагированию на вызовы 102. За каждым патрулем будет закреплен определенный квадрат.


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URL: https://www.vb.kg/380119
Теги:
Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, ГУОБДД
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