На место руководителей Патрульной милиции объявят повторный конкурс

В скором времени будет объявлен новый конкурс на вакантные должности в Управление Патрульной милиции. Об этом VB.KG рассказал член конкурсной комиссии Тимур Шайхутдинов.

Напомним, в новое Управление патрульной милиции не смогли найти руководителя и заместителя. Действующий начальник ГУОБДД по городу Бишкек не прошел собеседование.

- По результатам собеседования, конкурсная комиссия не поддержала ни одного из претендентов. Будет второй этап конкурсного отбора на оставшиеся вакантные позиции, - прокомментировал Тимур Шайхутдинов.

Он не смог назвать точную дату, но отметил, что официальное объявление о повторном конкурсе должно появиться в ближайшее время.

Отметим, ожидается, что уже в сентябре на улицах Бишкека появится новое подразделение - патрульная милиция. Патрульная милиция будет работать как по линии безопасности дорожного движения, так и по обеспечению общественной безопасности, и оперативному реагированию на вызовы 102. За каждым патрулем будет закреплен определенный квадрат.