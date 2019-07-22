Оргкомитет форума "Евразийская неделя" определил основные темы мероприятия

На официальном сайте IV Международного выставочного форума "Евразийская неделя – 2019" опубликована архитектура деловой программы. Форум пройдет в Бишкеке, Кыргызстан, 25-27 сентября 2019 года и соберет более 2 000 участников – представителей органов власти и бизнеса, специалистов институтов развития, финансовых регуляторов, экспертов из государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и стран-партнеров Союза.

"Программа Форума очень насыщенная и интересна как для органов власти, представителей бизнес-сообщества, так и для молодежи. Участники "Евразийской недели" обсудят актуальные практические вопросы создания совместных программ в разных сферах деятельности, стратегии дальнейшего формирования единых рынков на территории ЕАЭС, а также развитие производственной кооперации между компаниями Союза", – рассказал специальный представитель Правительства КР по делам в Евразийском экономическом союзе Алмаз Сазбаков.

"Я рад, что в этом году именно Кыргызской Республике выпала честь провести "Евразийскую неделю", ведь Кыргызстан выполняет немаловажную роль для ЕАЭС, будучи неким связующим звеном с партнерами из третьих стран, которые также будут присутствовать на Форуме. Уверен, что принимающая сторона окажет максимальное содействие в организации и проведении мероприятия, что в очередной раз закрепит статус Форума и Союза на международной арене", – добавил он.

Мероприятия деловой программы IV Международного форума "Евразийская неделя" пройдут по трем основным направлениям – стратегическому, отраслевому (партнерскому) и молодежному. Ключевым мероприятием на полях Форума станет пленарное заседание "ЕАЭС в глобальной экономике: вызовы и перспективы".

Стратегический трек нацелен на создание условий для прямого диалога предпринимателей с регуляторами национального и наднационального уровней. В рамках этого трека состоятся панельные дискуссии, посвященные общим рынкам энергетических ресурсов ЕАЭС, интеграции Союза в глобальный рынок, совместным программам и проектам в промышленности и агропромышленном комплексе стран ЕАЭС, а также логистической и таможенной инфраструктуре Союза.

Цель отраслевого трека – стимулировать взаимодействие потенциально заинтересованных в совместной работе предприятий из стран ЕАЭС и третьих стран. Он включает в себя закупочную сессию для малых и средних производителей сельхозпродукции, биржу контактов в сфере горнодобывающей промышленности ЕАЭС, а также инвестшоу по инфраструктурным проектам и в области IT-технологий.

В рамках молодежного трека пройдут Школа молодого лидера ЕАЭС, презентация образовательных программ по евразийской тематике вузов ЕАЭС, сессия-презентация союзных вузов, бизнес-игра для молодых лидеров ЕАЭС, а также их встреча с Председателем Коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном.

Отдельным мероприятием на площадке "Евразийской недели" станет II Кыргызско-Российский Бизнес-форум. Он направлен на установление более тесных взаимосвязей между российскими и кыргызскими компаниями в области сельского хозяйства и логистики, текстильной промышленности, машиностроения, инфраструктуры туризма.

Одно из ожидаемых отраслевых событий "Евразийской недели" – финал конкурса инновационных проектов "Евразийские цифровые платформы" и награждение его победителей.

Участие в Форуме "Евразийская неделя" бесплатное. Регистрация на официальном сайте www.eurasianweek.com.

Справка: Форум "Евразийская неделя" – ежегодное мероприятие, проводимое странами ЕАЭС и ЕЭК. Инициатива проведения форума утверждена в мае 2015 года решением пяти премьер-министров государств-членов Союза. Мероприятие включает в себя деловую и выставочную части, способствует установлению B2B- и B2G-контактов.

В 2018 году "Евразийская неделя" прошла в столице Республики Армения Ереване и объединила более 3 000 посетителей, представляющих бизнес, государственные структуры и экспертное сообщество государств-членов ЕАЭС, Сингапура, Европейского союза, Южной Кореи, Чили, Вьетнама, Египта, Ирана и других стран.