Военные альпинисты стран СНГ покорят пик Ленина в КР.

Военнослужащие-спортсмены вооруженных сил стран Содружества совершат восхождение на Пик Ленина в Кыргызской Республике. Эта совместная акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. И предусмотрена планом совместных мероприятий, утвержденным Советом министров обороны СНГ, сообщили в действующем при нем Спортивном комитете.

Время реализации совместного проекта - с 20 июля по 15 августа 2019 года, в течение которого участники группового восхождения соберутся в Кыргызстане, проведут необходимую подготовительную работу, совершат штурм вершины. И, как планируется, водрузят на ней копию знамени Победы и флаг СНГ.

Пик Ленина - вершина (7134 метра) Чон-Алайского хребта в горной системе Памира. Находится на границе Кыргызстана с Таджикистаном, с кыргызской стороны – на территории Чон-Алайского района Ошской области. Это один из семитысячников - высочайших вершин Центральной Азии и всего бывшего ССС, из-за относительно пологого рельефа является самым популярным из них.. Всего на пик проложено 16 альпинистских маршрутов, девять по южному склону и семь по северному,