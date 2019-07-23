Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Военные альпинисты стран СНГ покорят пик Ленина в КР.

169  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Военнослужащие-спортсмены вооруженных сил стран Содружества совершат восхождение на Пик Ленина в Кыргызской Республике. Эта совместная акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. И предусмотрена планом совместных мероприятий, утвержденным Советом министров обороны СНГ, сообщили в действующем при нем Спортивном комитете.

Время реализации совместного проекта - с 20 июля по 15 августа 2019 года, в течение которого участники группового восхождения соберутся в Кыргызстане, проведут необходимую подготовительную работу, совершат штурм вершины. И, как планируется, водрузят на ней копию знамени Победы и флаг СНГ.

Пик Ленина - вершина (7134 метра) Чон-Алайского хребта в горной системе Памира. Находится на границе Кыргызстана с Таджикистаном, с кыргызской стороны – на территории Чон-Алайского района Ошской области. Это один из семитысячников - высочайших вершин Центральной Азии и всего бывшего ССС, из-за относительно пологого рельефа является самым популярным из них.. Всего на пик проложено 16 альпинистских маршрутов, девять по южному склону и семь по северному,


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380122
Теги:
альпинизм, ВОВ, Россия, СНГ, День Победы, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  