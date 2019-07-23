Алыйкулова: Штаб Атамбаева возглавляет человек, который уже предавал его

Экс-президент Алмазбек Атамбаев не очень хорошо разбирается в людях и поэтому очень часто его предавали. При этом, не только сейчас, как он говорит. К примеру, нынешний начальник Народного штаба в Кой-Таше Кыяз Смалиев покинул его в самые трудные времена для СДПК и переметнулся в партию "Акжол". Об этом редакцией VB.KG заявила участница апрельских событий, председатель ОО "Элет койгойу" Марипа Алыйкулова.

По ее словам, в 2009 году во время президентских выборов сама она агитировала за кандидата в президенты Алмазбека Атамбаева.

- Я тогда в избирательном штабе работала агитатором. Мне приходилось раздавать газету "Форум", брошюры и листовки людям. Тогда, естественно, выборы выиграл Бакиев. Атамбаев сразу же назвал эти выборы сфальсифицированными, мы в свою очередь собрались возле "Форума". Через какое-то время пришел Кыяз Смалиев и сказал, что не будет больше курировать Аламединский район от СДПК, так как решил перейти в партию "Акжол". При этом, он заверил Атамбаева, что делает это в наших интересах. Мол, будет сливать оттуда информацию, - рассказала Алыйкулова.

Потом наступило 7 апреля 2010 года, и он вновь оказался среди сторонников Атамбаева, - отметила собеседница редакции.

- Уже в мае после апрельских событий я спросила его: "ты же после президентских выборов в "Акжол" ушел". Он почему-то с агрессией отнесся к моим словам, начал ругаться со мной, материть вплоть до рукоприкладства. Тогда я ударила его кулаком по глазу и у него появился синяк. Этому есть свидетели. Он, кстати, считается пострадавшим в апрельских событиях, - добавила она.

Этот случай с предательством, продолжила Алыйкулова, лишний раз доказывает, что Атамбаев каждый раз наступает на одни и те же грабли.

- Лично я и многие наши товарищи были с Атамбаевым в самые тяжелые времена, меня два раза увозили и запугивали. Потом, когда он стал президентом, мы ему стали не нужны. Когда я пыталась заявить о коррупции с участием Мискенбаева и его подручных, меня не только не стали слушать, но даже стали преследовать. Вот она плата за верность от Атамбаева. К предателям же он благоволит, - сказала она.