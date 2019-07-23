За 15 дней школьники из Москвы прошли по Кыргызскому хребту

Пять девочек и один мальчик – занимаются в турклубе "Сурикаты" при школе №1400 г. Москва. Руководитель Владимир Прохницкий – 30-летний учитель истории и обществознания, педагог дополнительного образования. И 15-дневный поход для ребят – они не просто прошли, а преодолели в очень быстром темпе, что могут подтвердить группы туристов из Московских вузов, которые они встречали на своем пути. Они дважды обогнали студентов!

Мы встретились с ребятами в Чолпон-Ате, где они отдыхали после похода, и попросили их ответить на наши вопросы. Прежде всего тренера - Владимира Прохницкого.

У ваших ребят какая-то особая подготовка? Мы обычно слышим об опытных спортсменах, а тут дети

- Эти ребята занимаются в турклубе два года. Первый год занятий ребята учились ходить в леса Подмосковья. Сначала без ночевки, потом с 1-2 ночевками, и, наконец, с зимней ночёвкой - так они набирали опыт предполагаемой ночевки в любых условиях, в том числе и на горном леднике. Ребята умеют выбирать сушины, распиливать и раскалывать их, разводить костры, готовить на костре и горелке, вязать туристские узлы, оказывать первую помощь при любых, даже тяжёлых травмах, эвакуировать пострадавшего, командой преодолевать серьезные броды и горные перевалы.

И регулярно доказывают эти свои умения на серьезных Московских и Российских соревнованиях, занимая призовые места. В прошлом году команда, участвуя в соревнованиях по пешеходному и горному туризму, получила право на походы в Краснодарский край и по Западному Кавказу. Это уже были серьёзные многодневные путешествия с высокой степенью автономности (еда на 5-8 дней берется с собой в рюкзаки, а потом в определенной точке маршрута берется еда на следующую часть маршрута). И это притом, что не смотря на то, что большая часть группы только окончила 5 класс!

В 2019 году ребята ещё активнее готовились, выросли их знания и навыки, сила и ловкость, а главное уже был реальный туристский опыт! На этот раз команда клуба получила право на лыжный поход по Русскому Северу в Архангельской области по Кенозёрскому Национальному парку, пешеходный поход по горам Южного Урала и самое главное на серьёзный горный поход по Тянь-Шаню, на Кыргызский хребет!

Давайте представим ваших "Сурикатов"

- С удовольствием, это Александра Афонина, 13 лет, Анастасия Буланова, 13 лет, Полина Демидова, 13 лет, Полина Егорова, 15 лет, Роман Штакин, 17 лет, Юлия Штакина, 13 лет.

Заместитель в этом походе Ирина Хайриева, учитель истории и обществознания. Заместители каждый раз, к сожалению, разные. Кроме жены Натальи, но она методист в библиотеке и не всегда может с нами ходить, поэтому она регулярно держит связь между нами и беспокойными родителями.

Так неожиданно услышать, что в свои 30 лет вы 6 лет ведете туркружок с детьми. Молодец!

Спортивным туризмом с детьми занимаюсь 6 лет. Почему спортивным? Потому что в России есть Федерация спортивного туризма, туда входят спортивное ориентирование, дистанции короткие и длинные(это работа со снаряжением при преодолении препятствий на скорость), маршруты (походы) и скандинавская ходьба.

Кыргызстанские туристы могут только позавидовать! Кто финансирует такие дальние походы? Да и ответственность, родители

- Правительство города Москва, выступает как организатор соревнований, походов, оплачивает билеты за дорогу и часть расходов на питание. В противном случае у большинства не было бы возможности на такие путешествия.

Мы ответственно подходим к любому даже самому маленькому походу. Любое путешествие - это серьёзная подготовка в течении всего года, как руководителя, так и участников. Здесь и составление своего маршрута, детальная проработка его по карте, по описаниям предыдущих групп, поиск фотографий перевалов и техники их прохождения, расчёт нагрузки группы в каждый из дней, набор высоты за ходовой день, проработка запасных и аварийных вариантов маршрута. Например, перед этим походом наши ребята уже сами составляли маршрут. То есть моя задача, не просто водить детей по горам, а научить их самих всем основам нашего туристического искусства.

Конечно огромное количество согласовательных документов. Также важно верно собрать снаряжение личное и командное - не забыть ничего важного, но и не взять множество лишнего! В горах очень важен любой грамм, поэтому даже еду приходиться уменьшать в весе, но без потери её калорийности - нагрузка-то огромная! Поэтому мы даже сухари и тушенку готовим сами перед походом, чтобы не нести лишнее железо и влагу и чтобы продукты не испортились раньше срока!

Питание в походе пятиразовое! Завтрак (каша, напиток и сладкое), перекус(сухофрукты, орехи, колбаса или сыр, витамины - от горной воды вымываются кальций и другие полезные элементы - надо компенсировать), обед (суп, сухари, компот или кисель - полезен для суставов), перекус (шоколад) и ужин (каша с мясом, сухари, чай, сладкое).

И как вам Тяньшанский поход, по Кыргызскому хребту? Справилась команда?

- За 14 ходовых дней мы прошли 200 км по навигатору GPS, 10 перевалов и 2 вершины, общий набор высоты за поход составил 13 000 метров, максимальная высота в походе 4070 метров. Начали маршрут на реке Кагеты, прошли долины Восточный Каракол, Западный Каракол, Аламедин, Ала-Арча. Считаю, что ребята справились отлично.

Помимо всего, у вас тут прекрасные завораживающие виды, купание в горных реках и озёрах, интересные места, музеи, люди, традиции и культура, экологическая деятельность и краеведение! Ближе к завершению маршрута мы посетили приют "Северная звезда" - это кладбище альпинистов. Там мало настоящих могил, но оберегается память об исследователях этих гор от Семёнова-Тяншанского, до советских и современных путешественников.

Уже после прохождения маршрута мы поехали восстанавливаться на Иссык-Куль. И вы же не думаете, что и здесь наше желание узнавать что-то новое не иссякло? Мы с удовольствием посетили город Каракол, увидели мечеть-пагоду, Северный (деревянный) Русский храм Троицы, старинную гимназию, мельницу в музее русского быта! Но, главное нам удалось посетить музей и могилу нашего Великого соотечественника, русского путешественника исследовавшего этот прекрасный край – Николая Пржевальского!

Вы где-то регистрируетесь перед выходом на маршрут в Кыргызстане? Как родные узнают что с детьми?

- Мы сообщаем в МЧС. И нас курирует принимающая кыргызская турфирма. Так удобно. И домой каждый день сообщаем, у нас собой спутниковый телефон. Все серьезно.

А что дальше? Приедете еще к нам?

- Еще бы! Через недельку теперь уже со студентами приеду, чтобы побывать в горах на юге Кыргызстана. У вас удивительная страна – рай для туристов и альпинистов.

Вместе с участниками похода мы пролистали фотографии, они рассказали, что тренировки по туризму проходят 3 раза в неделю, которые они не пропускают, и сама система тренировок им очень нравится, и спорт очень познавательный. А потому и в походе у них все получилось! Было здорово, весело, красиво!