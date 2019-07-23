Новые подробности в деле об убийстве прокурора Баткенской области (видео)

Сегодня, 23 июля, Верховный суд рассматривает кассационную жалобу адвоката Мелиса Калыкова - обвиняемого в убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова на действия сотрудников органов дознания.

В частности, сторона защиты подсудимого заявляет, что Мелис Калыков с момента задержания и до водворения в ИВС Баткена 20 часов необоснованно и незаконно находился в здании городской и областной милиции.

- Именно там под психологическим давлением и пытками, что подтверждается показаниями свидетелей, он был вынужден дать свои первые признательные показания. Сейчас же единственный обвиняемый по делу об убийстве свою вину категорически отрицает. Мы хотим, чтобы по этому вопросу началось дополнительное рассмотрение, были допрошены свидетели и была дана оценка действиям сотрудников органов дознания в Баткене, - рассказал VB.KG адвокат Асылбек Конгуров.

Он отметил, что ранее Баткенский районный и областной суды постановили прекратить производство по его жалобе.

Об этом подробнее и какие новые обстоятельства по делу стали известны в ходе судебного разбирательства по существу в Ошском городском суде в нашем видеоматериале.

Напомним, обгоревшее тело прокурора Баткенской области 43-летнего Анарбая Мамажакыпова было найдено поздно вечером 18 ноября в ущелье в горах. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК КР. Как выяснилось, в тот день Анарбай Мамажакыпов, еще пять работников прокуратуры, предприниматель Базарбек уулу Эрнис и начальник УКС мэрии Баткена Мелис Калыков выезжали на охоту. Позже был арестован начальник УКС Мэрии Баткена Мелис Калыков. Сейчас он находится в СИЗО №25 в Оше.