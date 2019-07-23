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Президент Сооронбай Жээнбеков принял директора ЕФСР Андрея Широкова

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Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 23 июля, принял исполнительного директора проектного блока Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Андрея Широкова. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Обсужден ход реализации совместных социально-экономических проектов и перспективные области сотрудничества, направленные на развитие.

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил уверенность в том, что реализация Дополнительного Соглашения по проекту реабилитации Токтогульской ГЭС и инвестиционных, энергетических проектов позволит увеличить объем энергомощностей в республике.

Президент также выразил надежду на то, что выделенный грант со стороны ЕФСР на проект "Караван здоровья" послужит существенной поддержкой сельскому населению в профилактическом осмотре.

Исполнительный директор проектного блока ЕФСР Андрей Широков выразил благодарность за поддержку деятельности Фонда. Он проинформировал о начале работ по реализации проектов в сферах ирригационных сетей и повышения обеспеченности чистой питьевой водой регионов республики. На данный момент определен перечень населенных пунктов и изучается опыт пилотных проектов.

Он также отметил, что будет продолжена реализация проектов в сфере энергетики, транспорта, здравоохранения и сельского хозяйства. По всем вышеуказанным направлениям ведется тесная работа с государственными органами страны.

Также состоялся обмен мнениями по реализации инфраструктурных проектов по строительству и модернизации автодорог в регионах страны.

Стороны выразили совместную заинтересованность и готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.


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URL: https://www.vb.kg/380149
Теги:
визит, евразийство, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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