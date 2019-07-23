В Бишкеке обитает 83 вида птиц. Посмотрите какие именно

На территории города Бишкек ученными Института биологии Академии наук Кыргызстана отмечено пребывание 83 видов птиц. Об этом сообщает пресс-служба ГАООСиЛХ.

Из них по характеру пребывания 18 видов относятся к оседлым (постоянно обитающие на данной местности). Зимуют на территории столицы - 13 видов, гнездятся - 32 вида, а на весенних и осенних пролетах встречаются 16 видов.

Птицы, обитающие в Бишкеке, относятся к 13 отрядам и 33 семействам:

Малая поганка, Черношейная поганка, Ястреб-перепелятник, Ястреб-тетеревятник, Черный коршун, Чеглок, Канюк, Курганник, Фазан, Камышница, Перевозчик, Сизый голубь, Вяхирь, Обыкновенная горлица, Малая горлица, Кольчатая горлица, Кукушка обыкновенная, Сплюшка, Ушастая сова, Обыкновенный козодой, Белобрюхий стриж,Черный стриж, Удод, Зимородок, Золотистая щурка, Большой пестрый дятел, Хохлатый жаворонок, Береговая ласточка, Деревенская ласточка, Рыжепоясничная ласточка, Воронок, Горная трясогузка, Маскированная трясогузка, Рыжехвостый жулан, Длиннохвостый сорокопут, Чернолобый сорокопут, Свиристель, Черный дрозд, Чернозобый дрозд, Зарянка, Южный соловей, Варакушка, Красноспинная горихвостка, Горихвостка-чернушка, Каменка-плешанка, Пеночка-теньковка, Пеночка-зарничка, Зеленая пеночка, Серая славка, Славка-завирушка, Широкохвостая камышевка, Дроздовидная камышевка, Ястребиная славка, Желтоголовый королёк, Серая мухоловка, Московка, Большая синица, Бухарская синица (серая), Белая лазоревка, Желтогрудый князек, Краснокрылый стенолаз, Горная овсянка, Желчная овсянка, Просянка, Зяблик, Вьюрок, Зеленушка, Красношапочный вьюрок, Чиж, Седоголовый щегол, Буланый вьюрок, Обыкновенная чечевица, Арчовый дубонос, Домовый воробей, Полевой воробей, Обыкновенный скворец, Розовый скворец, Майна, Обыкновенная иволга, Сорока, Галка, Грач, Серая ворона.

В Чуйской области обитают более 270 видов птиц, из них 18 относятся к отрядам и 53 семействам.

Что касается информации о том, что якобы в парке имени Ч. Айтматова вблизи памятника Курманжан Датки есть гнездо сокола, то она не соответствует действительности.

- В таких неспокойных условиях, по мнению специалистов, сокол гнездиться не может, - отмечает пресс-служба ГАООСиЛХ.