Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Кой-Таше готовятся к выезду Алмазбека Атамбаева в Москву

323  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кой-Таше готовятся к вылету из Кыргызстана бывшего президента Алмазбека Атамбаева. На территории резиденции экс-главы государства собрались люди с флагами и десятки автомобилей.

Напомним, ранее Алмазбек Атамбаев заявил, что собирается в Москву на пару дней, чтобы увидеться с друзьями. Личности друзей и цель поездки он решил оставить в секрете.

Пока неизвестно как Атамбаев собирается покинуть Кыргызстан. Называют два вероятных маршрута - из аэропорта "Манас" или с авиабазы Кант, где бывшего президента, якобы, ждет частный самолет.

Напомним, Алмазбек Атамбаев трижды не являлся на допросы и игнорировал повестки следователей, которые хотят допросить его в качестве свидетеля по уголовным делам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380163
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Москва, Кыргызстан, экс-президент
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  