В Кой-Таше готовятся к выезду Алмазбека Атамбаева в Москву

В Кой-Таше готовятся к вылету из Кыргызстана бывшего президента Алмазбека Атамбаева. На территории резиденции экс-главы государства собрались люди с флагами и десятки автомобилей.

Напомним, ранее Алмазбек Атамбаев заявил, что собирается в Москву на пару дней, чтобы увидеться с друзьями. Личности друзей и цель поездки он решил оставить в секрете.

Пока неизвестно как Атамбаев собирается покинуть Кыргызстан. Называют два вероятных маршрута - из аэропорта "Манас" или с авиабазы Кант, где бывшего президента, якобы, ждет частный самолет.

Напомним, Алмазбек Атамбаев трижды не являлся на допросы и игнорировал повестки следователей, которые хотят допросить его в качестве свидетеля по уголовным делам.