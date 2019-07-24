Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Движение транспорта по трассам Исфана-Баткен и Исфара-Ворух приостановлено

164  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР сообщает о том, что обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы остается без изменений.

Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.

Движение автотранспорта по автотрассам Исфана-Баткен и Исфара-Ворух приостановлено.

Пограничники Кыргызстана и Таджикистана совместно с представителями местных органов власти проводят разъяснительную работу среди населения приграничных районов по недопущению эскалации конфликта и урегулированию ситуации.

Накануне, 23 июля, в местности Дача Баткенского района Баткенской области состоялась встреча руководителей пограничных ведомств и министров внутренних дел Кыргызстана и Таджикистана.

В ходе переговоров было принято решение о том, что правоохранительные органы сторон должны обеспечить правопорядок и осуществлять патрулирование населенных пунктов каждый на своей территории.

Пограничные подразделения Кыргызстана и Таджикистана будут осуществлять совместное патрулирование вдоль условной линии государственной границы на участке, где произошел инцидент.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380165
Теги:
граница, перекрытие дорог, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  