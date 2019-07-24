Движение транспорта по трассам Исфана-Баткен и Исфара-Ворух приостановлено

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР сообщает о том, что обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы остается без изменений.

Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.

Движение автотранспорта по автотрассам Исфана-Баткен и Исфара-Ворух приостановлено.

Пограничники Кыргызстана и Таджикистана совместно с представителями местных органов власти проводят разъяснительную работу среди населения приграничных районов по недопущению эскалации конфликта и урегулированию ситуации.

Накануне, 23 июля, в местности Дача Баткенского района Баткенской области состоялась встреча руководителей пограничных ведомств и министров внутренних дел Кыргызстана и Таджикистана.

В ходе переговоров было принято решение о том, что правоохранительные органы сторон должны обеспечить правопорядок и осуществлять патрулирование населенных пунктов каждый на своей территории.

Пограничные подразделения Кыргызстана и Таджикистана будут осуществлять совместное патрулирование вдоль условной линии государственной границы на участке, где произошел инцидент.