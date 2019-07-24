На Южной Магистрали горит автомобиль

В Бишкеке на Южной магистрали загорелся автомобиль марки "Мерседес А140". Об этом VB.KG сообщили очевидцы.

По их данным, водитель почувствовал запах гари, и остановив автомобиль увидел пламя из под левого переднего колеса. Он пытался самостоятельно потушить огонь с помощью огнетушителя, но не смог.

Проезжающие мимо водители сообщили о ЧП сотрудникам ГУОБДД, те, в свою очередь, вызвали пожарный наряд и перекрыли движение по полосе. Сотрудники противопожарной службы прибыли через пять минут и потушили огонь, однако автомобиль полностью сгорел.