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На Южной Магистрали горит автомобиль

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке на Южной магистрали загорелся автомобиль марки "Мерседес А140". Об этом VB.KG сообщили очевидцы.

По их данным, водитель почувствовал запах гари, и остановив автомобиль увидел пламя из под левого переднего колеса. Он пытался самостоятельно потушить огонь с помощью огнетушителя, но не смог.

Проезжающие мимо водители сообщили о ЧП сотрудникам ГУОБДД, те, в свою очередь, вызвали пожарный наряд и перекрыли движение по полосе. Сотрудники противопожарной службы прибыли через пять минут и потушили огонь, однако автомобиль полностью сгорел.


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URL: https://www.vb.kg/380166
Теги:
МЧС, пожар, Бишкек, автомобили, ГУОБДД
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