"Культурный фестиваль в древнем городе Ош". Как это было (Фото)

Это большое, яркое, радостное событие, где жители и гости города смогли погрузиться в культуру народов, проживающих в Кыргызстане, принять участие в различных культурно-массовых, спортивно-развлекательных мероприятиях и играх, стали участниками широкой концертной программы с конкурсами и подарками

В этнографическом комплексе Алымбек-Датка 23 июля состоялся "Культурный фестиваль в древнем городе Ош". Об этом сообщает служба по связям с общественностью Мэрии города Ош.

В церемонии открытия Фестиваля приняли участие представители отдела социального развития мэрии города Ош, исполнительный директор Общественного объединения "Юз оф Ош" (Youth of Osh) Акмарал Сатинбаева, исполнительный директор New York Folklore Society Элиэн Макхейл, председатель городского комитета по делам молодежи Иззатбек Берхмаматов, представители партнерских организаций.

В рамках комплексных мероприятий проведены:

- широкая концертная программа с участием творческих коллективов городского управления культуры, в том числе этно-ансамбля "Этно-Ош", коллективов "Арууке", "Шайыр апалар"

- ярмарка изделий ремесленников города: глиняных и войлочных изделий, ножей, ярмарка продукции торговых марок города;

- выставка картин о природе и национально-культурных особенностях южного Кыргызстана, представленная Ошским отделением Союза художников КР;

- танцевальные номера и конкурсы с подарками для активных участников;

- мастер-классы по изготовлению слайма, аквагриму, спидкубингу, лепке из пластилина, оригами, вышивке, мастер-класс по стрельбе из лука, по рисованию портретов карандашом, по изготовлению чопо-чоор из глины, брелоков из войлока, конкурс рисунков "Кыргызстан моими глазами";

- зона для активного участия детей в арт-терапии для детей, сбору робототехники, участию в театре кукол;

- национальные спортивные игры ордо, аркан тартыш с конкурсами и призами.

"Культурный фестиваль в древнем городе Ош" - это большое, яркое, радостное событие, где жители и гости города смогли погрузиться в культуру народов, проживающих в Кыргызстане, принять участие в различных культурно-массовых, спортивно-развлекательных мероприятиях и играх, стали участниками широкой концертной программы с конкурсами и подарками.

Также состоялась презентация медийных работ участников проекта "Cultural Bridge" о культурных особенностях народов, проживающих на территории Кыргызстана. Завершились мероприятия шоу-программой от аниматоров Dreamland, включающую шоу мыльных пузырей.

В фестивале приняли участие более 1000 человек.