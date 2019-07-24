В Кыргызстане утонули двое 17-летних - парень и девушка

В озере Иссык-Куль утонула 17-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Отмечается, что жительница села Пристань-Пржевальск 2002 г.р. утонула во время отдыха на одном из пляжей в Караколе.

На поиски были привлечены три спасателя. Они достали тело девушки из воды и передали родственникам.

Также, по данным ведомства, найдено тело 17-летнего парня, который купался 22 июля в водоеме на участке Талдык - Кара-Суу жайлоо Кара-Киндик сельского округа Сары-Таш Алайского района Ошской области.

В поисках участвовали 7 спасателей МЧС.

Личность погибшего установлена - К. уулу М. 2002 года рождения.