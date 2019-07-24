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Кыргызстанка в Москве стала жертвой группового изнасилования

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- Евгений Денисенко
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В Москве арестованы подозреваемые в групповом изнасиловании 47-летней уроженки Кыргызстана. Двое из них получили пулевые ранения при задержании.

По информации пресс-службе ГУ МВД по Москве, все произошло на одной из квартир, снимаемых четырьмя уроженцами Казахстана и приезжей из Украины. В тот день к ним пришла в гости их знакомая кыргызстанка со своим знакомым. Но последний в процессе застолья с распитием алкогольных напитков покинул жилье из-за возникшей ссоры, а женщина осталась. Позднее она подвергалась изнасилованию со сторону двух собутыльников. И смогла выбежать на улицу лишь, когда в квартиру вернулась украинка, до этого выходившая погулять с собакой.

Пострадавшая обратилась к прохожим с просьбой вызвать полицию. Прибывшим на место происшествия стражам порядка пришлось проникнуть в квартиру через окно, так как дверь им не открывали. Однако мужчины, находившиеся внутри, оказали сопротивление полицейским. В результате один правоохранителей был вынужден применить оружие. Один из преступников был ранен в поясницу, другой в ногу. Обоих госпитализировали.

По данном факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Изнасилование".


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URL: https://www.vb.kg/380172
Теги:
изнасилование, трудовая миграция, Москва
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