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В России наблюдается "аномальный" приток мигрантов

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- Бакыт Стамов
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Миграционный прирост населения России в январе-апреле 2019 г. резко увеличился, превысив значения всех предшествующих десяти лет. Численность иностранных трудовых мигрантов в России несколько выросла, а доля легализованных на рынке труда среди них сократилась. Об этом сообщается в докладе "Мониторинг экономической ситуации в России", который подготовили эксперты Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Минэкономразвития России.

По их данным, на 1 июня 2019 г. в РФ пребывало 4,4 млн трудовых мигрантов – въехавших с целью "работы по найму", из которых 97% составляют мигранты – выходцы из стран СНГ. Для сравнения, в 2018 году – 4,2 млн мигрантов.

"По сравнению с 2018 г. больше всего выросла трудовая миграция из всех трех стран Средней Азии, а заметно снизилась – из Молдавии и Украины. На 1 июня 2019 г. на руках у трудовых мигрантов было 1,7 млн действительных разрешений на работу и патентов (годом ранее – 1,85 млн), еще чуть более 1,1 млн человек имели право работать без таких документов (граждане стран – членов ЕАЭС). Около 64% трудовых мигрантов потенциально имели возможность трудоустроиться в России официально; по сравнению с прошлым годом на эту же дату доля таких работников снизилась (было около 69%).

Отсутствие прогресса в легализации трудовых мигрантов на рынке труда свидетельствует о недостатках миграционного законодательства и правоприменительной практики в текущих экономических условиях. Это происходит при небольшом, но все-таки росте абсолютного числа трудовых мигрантов, демонстрирующем их востребованность на российском рынке труда. О трудностях процесса легализации трудовых мигрантов свидетельствуют и данные по числу вновь оформленных документов за 5 месяцев 2019 г. (табл. 4). Если в 2017 г. и 2018 г. общее число оформленных разрешительных документов за 5 месяцев выросло на 8–10% относительно соответствующих данных предыдущего года, то в 2019 г. – лишь на 2%", - говорится в докладе Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара


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URL: https://www.vb.kg/380173
Теги:
мониторинг, Россия, трудовая миграция, Центральная Азия, Кыргызстан
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