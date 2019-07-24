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Рейд по компьютерным клубам: Более 40 подростков за ночь нашли милиционеры

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- Екатерина Улитина
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На территории города Бишкек прошло профилактическое мероприятие "Подросток-ночь", где были задействованы более 150 сотрудников столичной милиции с участием 28 представителей органов образования, территориальных госагентств по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР, уполномоченных госорганов по защите прав детей, здравоохранения, государственной инспекции по экологической и технической безопасности и комиссии по делам детей при мэрии Бишкека.

В ходе проведения данного мероприятия в ночное время были осуществлены профилактические работы в интернет-кафе, компьютерных клубах, строящихся многоэтажных домах, супермаркетах, пунктах общественного питания, просмотрены 155 общественных мест на выявление несовершеннолетних детей.

В результате принятых мер выявлено несовершеннолетних без сопровождения родителей и лиц их заменяющих 41 несовершеннолетний, из них переданы родителям - 14, доставлены в Центр по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (ЦППН) МВД КР – 27, направлены в органы образования – 2 информации, в комиссию по делам детей мэрии Бишкека -19 информаций.


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URL: https://www.vb.kg/380185
Теги:
ГУВД, МВД, несовершеннолетние, рейд, Бишкек
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