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Количество проверок предпринимателей сократилось на 88 процентов

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- ВБ
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Количество проверок субъектов предпринимательства по сравнению с 2018 годом сократилось на 88%. Об этом заявил глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе очередного заседания Правительства КР.

По его словам, за пять месяцев 2019 года во внешнеторговом обороте сохраняется стабильная тенденция.

"Общий объем составил 2 млрд 693 млн долларов, тогда как за аналогичный период 2018 года этот показатель составлял 2716,4 млн долларов США, что меньше на 2,6%. Объем экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 30 млн долларов США, составив 728 млн долларов США. При этом объем импорта уменьшился на 100 млн долларов США, составив – 1,9 млрд долларов США.

Отечественные производители уверенно выходят на международные рынки, делают произведенные в стране товары брендовыми. Мы оказываем повсеместную поддержку нашим предпринимателям и готовы оказывать помощь по экспорту кыргызской продукции. Без инвестиций положительных сдвигов в экономике не будет, поэтому для нас это главный приоритет. Мы должны создавать условия для того, что бы каждый сом вложенных инвестиций приумножался, приносил прибыль и работал на улучшение экономики. По итогам первого квартала 2019 года объем прямых иностранных инвестиций составил 177 млн долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 48,9%. Объем инвестиций в основной капитал составил 49,1 млрд сомов, обеспечив рост в 5,5%", - сказал Абылгазиев.

Премьер-министр подчеркнул, что стратегия правительства по развитию бизнеса уже приносит свои первые плоды.


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URL: https://www.vb.kg/380192
Теги:
бизнес, правительство, проверки, Кыргызстан, Мухамметкалый Абулгазиев
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