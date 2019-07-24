В КР поздравили ветеранов ВМФ с Днем Военно-морского флота

Свой профессиональный праздник военные моряки отмечают в последнее воскресенье июля. Накануне представители российской авиабазы "Кант" навестили офицеров в отставке: капитана первого ранга Аскара Жумагулова, лейтенантов Константина Широкова, Владимира Полтавского и Анатолия Оранова и вручили им поздравительные адреса с добрыми пожеланиями. Ветераны были рады вниманию к ним и поделились воспоминаниями о своих молодых годах.

Как сказал Анатолий Михайлович Оранов, служба на Тихоокеанском флоте – это самые лучшие годы в его жизни, а День Военно-морского флота – один из главных для него праздников. Он был матросом, инструктором в "учебке", комсоргом в отдельном батальоне морской пехоты. В середине 50-х годов после передачи советской базы в Порт-Артуре Китайской Народной Республике он выполнил почетное задание - доставил в сопровождении двух десантников Боевое знамя части в штаб Тихоокеанского флота. Еще одно памятное событие - его наградили медалью КНР, удостоверение к которой подписано лично Мао Цзэдуном. Во время Великой Отечественной войны 15-летний Анатолий Оранов работал шофером на "полуторке".

95-летний Владимир Яковлевич Полтавский на фронт попал в 17 лет, участвовал в Сталинградской битве. После войны и службы домой он вернулся в 1949 году. Выучился на геолога и за долгие годы работы в экспедициях хорошо изучил горы Кыргызстана.

Константин Павлович Широков (сейчас ему 92 года) в свое время служил на Балтийском флоте. В 1961 году вместе с несколькими другими кыргызскими парнями там служил и Аскар Жумагулов. После срочной службы он окончил в Ленинграде офицерские курсы и дослужился до капитана первого ранга.

78-летний Аскар Жумагулович ведет активный образ жизни. Много лет он всерьез увлекается фотографией, степом, организовывает свои фотовыставки и участвует в международных танцевальных конкурсах. Авиабазе "Кант" Аскар Жумагулов подарил одну из своих замечательных работ – фотографию пика Путина. У кыргызстанских моряков богатые биографии, о каждом из них можно снимать фильмы.