Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В КР поздравили ветеранов ВМФ с Днем Военно-морского флота

127  0
- Виктор Мурзов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Свой профессиональный праздник военные моряки отмечают в последнее воскресенье июля. Накануне представители российской авиабазы "Кант" навестили офицеров в отставке: капитана первого ранга Аскара Жумагулова, лейтенантов Константина Широкова, Владимира Полтавского и Анатолия Оранова и вручили им поздравительные адреса с добрыми пожеланиями. Ветераны были рады вниманию к ним и поделились воспоминаниями о своих молодых годах.

Как сказал Анатолий Михайлович Оранов, служба на Тихоокеанском флоте – это самые лучшие годы в его жизни, а День Военно-морского флота – один из главных для него праздников. Он был матросом, инструктором в "учебке", комсоргом в отдельном батальоне морской пехоты. В середине 50-х годов после передачи советской базы в Порт-Артуре Китайской Народной Республике он выполнил почетное задание - доставил в сопровождении двух десантников Боевое знамя части в штаб Тихоокеанского флота. Еще одно памятное событие - его наградили медалью КНР, удостоверение к которой подписано лично Мао Цзэдуном. Во время Великой Отечественной войны 15-летний Анатолий Оранов работал шофером на "полуторке".

95-летний Владимир Яковлевич Полтавский на фронт попал в 17 лет, участвовал в Сталинградской битве. После войны и службы домой он вернулся в 1949 году. Выучился на геолога и за долгие годы работы в экспедициях хорошо изучил горы Кыргызстана.

Константин Павлович Широков (сейчас ему 92 года) в свое время служил на Балтийском флоте. В 1961 году вместе с несколькими другими кыргызскими парнями там служил и Аскар Жумагулов. После срочной службы он окончил в Ленинграде офицерские курсы и дослужился до капитана первого ранга.

78-летний Аскар Жумагулович ведет активный образ жизни. Много лет он всерьез увлекается фотографией, степом, организовывает свои фотовыставки и участвует в международных танцевальных конкурсах. Авиабазе "Кант" Аскар Жумагулов подарил одну из своих замечательных работ – фотографию пика Путина. У кыргызстанских моряков богатые биографии, о каждом из них можно снимать фильмы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380193
Теги:
ветераны, Кант, авиабаза, награда, армия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  