Владимир Юртеев: В РФ очень ждут инициатив от кыргызского бизнеса.

У российско-кыргызского экономического сотрудничества – хороший потенциал. Однако предпринимателям КР необходимо активнее заявлять перед российскими коллегами о своих интересах, не на словах, а на деле демонстрировать готовность к взаимодействию. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился первый вице-президент-сопредседатель правления Национальной технологической палаты РФ Владимир Юртеев.

По его словам, новые импульсы для взаимовыгодного двустороннего сотрудничества дал недавний визит президента Владимира Путина в Кыргызстан и подписанные в связи с этим новые документы. Однако существует дефицит информации об их последующем исполнении, о предпринимаемых шагах в различных отраслях.

- К этому визиту был приурочен первый форум ректоров вузов обеих стран. Во время визита в Бишкеке же прошла российско-кыргызская межрегиональная конференция, немного ранее – очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. В ходе всех мероприятий подписывались важные соглашения между образовательными ведомствами, компаниями, хозяйствующими субъектами России и Кыргызстана. Но сегодня неизвестно, в какой степени реализуются те или иные договоренности, какие проблемы возникают при этом, как они преодолеваются, - говорит Владимир Юртеев, который также является ответственным секретарем комитета по промышленной политике Российского Союза промышленников и предпринимателей.

Юртеев вспоминает, как несколько лет назад принимал участие в выставке-ярмарке кыргызской продовольственной продукции, организованной на базе действовавшего на тот момент на ВДНХ павильона КР (сегодня он находится на реконструкции – VB.KG). Также он отмечает, что тогда с приглашенными участниками с российской стороны предметно обсуждались перспективы продвижения товаров из Кыргызстана на российские рынки. Однако этим планам, судя по всему, так и не удалось воплотиться в жизнь, по крайней мере, из КР никакой информации о том не поступило.

- Хотелось бы, чтобы об исполнении нынешних договоренностей общественность была должным образом проинформирована. Как - и о том, кто с кыргызской стороны участвует в этих процессах, проявляет реальный интерес к партнерству, - добавил Владимир Юртеев.